Стоимость нескольких социально значимых медицинских препаратов снизят в Казахстане, сообщили в Министерстве здравоохранения. Меморандумы о снижении цен подписали три компании, передает Informburo.kz.

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Ведомство и крупные фармацевтические компании подписали соответствующие соглашения. Меморандумы заключили с АО "Химфар", Johnson & Johnson Kazakhstan и ТОО "АстраЗенека Казахстан".

AstraZeneca планирует снизить стоимость некоторых препаратов как для розничной, так и оптовой реализации.

"По нашим оценкам, снижение цен позволит поддержать несколько миллионов пациентов", – сказал директор по работе с государственными органами и внешним коммуникациям компании Арсен Насырханов.

Johnson & Johnson пересмотрят ценовую политику на препарат "Спинраза" ("Нусинерсен"), который используют для лечения спинальной мышечной атрофии. "Химфарм" подтвердила готовность снизить закупочную цену на препарат "Дапаглифлозин", применяемый для лечения сахарного диабета второго типа. В Казахстане им болеют 492 335 человек.

Кроме того, меморандумы предусматривают:

соблюдение допустимых пределов торговых надбавок;

мониторинг ценовой динамики;

обмен лучшими практиками;

развитие механизмов финансирования инновационных препаратов;

выработку предложений по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения.

Снижение цен на социально значимые препараты поможет оптимизировать государственные расходы, а также обеспечит устойчивое лекарственное обеспечение пациентов, считают в Минздраве.