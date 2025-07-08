Костанайский футболит, звезда сборной Казахстана сделал предложение возлюбленной
Полузащитник костанайского "Тобола" и сборной Казахстана Ислам Чесноков сделал предложение руки и сердца своей девушке, передает Tengri Sport.
Фото: Instagram/idii.xme/chesnokov46
В социальных сетях он опубликовал фото с огромным букетом цветов. Чесноков сделал предложение своей девушке - Диане, и она согласилась стать его женой.
"Я сказала да", - подписала совместную публикацию избранница Ислама.
Позже в Instagram появилось видео самого момента предложения: Чесноков опустился на одно колено и задал своей возлюбленной тот самый вопрос. После ее согласия друзья пары начали аплодировать и поздравлять будущих молодоженов.
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"У меня только один вопрос. Я с букетом. Ты станешь моей женой?" - спросил футболист.
Чесноков выступает за "Тобол" с 2023 года. В нынешнем сезоне он провел 20 матчей, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 900 тысяч евро (548,2 миллиона тенге).
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