Полузащитник костанайского "Тобола" и сборной Казахстана Ислам Чесноков сделал предложение руки и сердца своей девушке, передает Tengri Sport.

Фото: Instagram/idii.xme/chesnokov46

В социальных сетях он опубликовал фото с огромным букетом цветов. Чесноков сделал предложение своей девушке - Диане, и она согласилась стать его женой.

"Я сказала да", - подписала совместную публикацию избранница Ислама.

Позже в Instagram появилось видео самого момента предложения: Чесноков опустился на одно колено и задал своей возлюбленной тот самый вопрос. После ее согласия друзья пары начали аплодировать и поздравлять будущих молодоженов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @hochu.pitsu

"У меня только один вопрос. Я с букетом. Ты станешь моей женой?" - спросил футболист.

Чесноков выступает за "Тобол" с 2023 года. В нынешнем сезоне он провел 20 матчей, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 900 тысяч евро (548,2 миллиона тенге).