70 процентов пассажиров автобуса № 120, курсирующего между двумя городами, это рудничане. Об этом еще в июле говорил аким Костаная Марат Жундубаев на аппаратном совещании. "Пусть этим аким Рудного занимается" - заявлял глава областного центра. Пока что этот вопрос все еще в ведении властей Костаная, и совсем скоро возобновятся судебные разбирательства между перевозчиком и отделом ЖКХ.

Корреспондент "НГ" 5 ноября на встрече акима Костанайской области Кумара АКСАКАЛОВА с населением спросил - что о сокращении маршрута № 120 думает аким Рудного и может ли глава региона поспособствовать возвращению старого маршрута?

Ответил аким Рудного Виктор ИОНЕНКО. Он согласен с костанайским коллегой, что автобус № 120 должен быть междугородним.

- Город Рудный не является пригородом города Костаная, - сказал Ионенко. - Между двумя городами должно существовать областное сообщение, что в ведении областного управления пассажирского транспорта. Автобусы этого маршрута раньше проходили через весь город, нарушая все внутригородские автобусные маршруты. Авария, которая была на выезде из Костаная, тому подтверждение.

Виктор Ионенко утверждает: предприниматель, обслуживающий маршрут № 120, грубо нарушает правила перевозки пассажиров. И прячет нарушения за... тонированными стеклами.

- Полиция здесь есть и может подтвердить - между городами на трассе 1-й категории с ограничением скорости 110 км/ч любой пассажир должен быть пристегнут ремнем в сидячем положении, - пояснил аким Рудного. - Автобус № 120 был забит до отказа, там яблоку негде было упасть. Пассажиры стоя едут на скорости 110-120 км/ч. В случае выстрела автомобильного колеса или выеда на встречную полосу это приведет к колоссальным жертвам. Запрещено на таких дорогах ездить стоя и непристегнутыми, еще раз это повторю. Поэтому все время автовокзалы работали на продажу билетов на сидячие места. Вы обращали внимание почему автобус № 120 все время ездит с тонированными стеклами? Никто не обращал внимания? Чтобы скрыть количество стоячих пассажиров! Эти автобусы должны ездить со скоростью не более 60 км/ч. Сегодня маршрут работает, автобусы ходят с автовокзала до автовокзала, жители им пользуются. А чтобы увеличить количество автобусов, нужно конкурс на госзакупках разыгрывать.

Корреспондент "НГ" заметил, что автобус № 120 ездил переполненным как до сокращения маршрута, так и после отказа от заезда в городскую черту.

- Это нарушение, и дорожной полиции тут тоже нужно поработать, - отреагировал Ионенко. - Нам сегодня жизнь людей важна или стоя доехать до Костаная?

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов предпочел промолчать. Так же, как и в ответ на вопрос о скандале с экс-прокурором Рудного.

Напомним, в акимате Костаная причиной сокращения маршрута № 120 называли финансовые трудности предприятия. Перевозчик ИП "Брунер" обратился в акимат с предложением о признании маршрута социально значимым и последующем выделении субсидий. Денег в бюджете не нашли, повышение тарифа согласовать не получилось. Поэтому тарифная комиссия и пришла к решению, что нужно сократить издержки перевозчика. ИП "Брунер" с этим не согласился и пытается через суд добиться возврата старого маршрута.