На прошлой неделе бывшему прокурору Рудного Мурату Успанову вынесли приговор - за покушение на получение взятки его отправили в колонию на 4 года и 6 месяцев. В комментариях читатели спрашивали - а что же будет с руководителем отдела строительства Дауреном Жакеновым, который, по словам экс-прокурора, предлагал "решить вопрос за вознаграждение". Корреспондент "НГ" задал этот вопрос на встрече акима Костанайской области с жителями Рудного 5 ноября.

Возмущение читателей можно понять. Во-первых, это уже третий руководитель рудненского отдела строительства, который оказывается в коррупционном скандале. Максут Дуспулов признан виновным за покровительство при строительстве коллектора на сумму 1,2 млрд тенге, а Динмухамед Тлеуов осужден по скандалу с колесом обозрения. Во-вторых, впечатляют масштабы выявленных аудиторской проверкой нарушений в отделе строительства:

Нарушение правил ведения бухгалтерского учета, не подписаны акты выполненных работ по благоустройству 39-го квартала на общую сумму 255,1 млн тенге.

Необоснованная выплата денег работникам отдела строительства в виде зарплаты, премий и сверхурочных на сумму более 18 млн тенге.

- Делает ли руководство города и области какие-то выводы из этой тенденции? Есть ли какая-то реакция? - спросил корреспондент "НГ".

- Следственные мероприятия не завершены, прокуратурой совместно с КНБ проводятся все необходимые мероприятия, - ответил аким Рудного Виктор ИОНЕНКО. - По окончанию мероприятий будут выявлены все нарушения и виновные будут привлечены к ответственности. Пока идет следствие, комментировать не имею возможности.

На замечание "НГ", что уже трех начальников связывают с коррупцией, аким отреагировал эмоционально:

- Георгий, вы готовы пойти начальником отдела строительства? - спросил Ионенко журналиста. И, получив отказ, продолжил: - Тогда я вам скажу, что у нас в течение года была вакансия. Мы вернули назад начальника отдела строительства, потому что сегодня колоссальный кадровый голод в отделе. Нет никого! Человек (Жакенов - "НГ") изъявил желание, прошел все конкурсные процедуры и был назначен. Если мультиплицировать сегодня на 3,5 года или 25 лет, давайте будем вспоминать еще много факторов. Считаю, здесь сравнение неуместно.

Аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ предпочел промолчать и не дополнять ответ Виктора Ионенко.

Напомним, в конце августа аким Рудного на открытии ФОКов вручил благодарственное письмо Даурену Жакенову.

- Хочу поблагодарить начальника отдела строительства, который сегодня занимается большими объемами. Помимо этой стройки ФОКов, сегодня он строит школу. Очень много у нас сегодня по 11-му и 19-му микрорайону инженерных коммуникаций. Только коммуникаций через него проходит на 3 млрд тенге - сложнейшая работа. Спасибо начальнику отдела строительства, Даурену Талгатовичу, - говорил тогда Виктор Ионенко.

Фото автора

Фото автор