Приговор бывшему прокурору Рудного Мурату УСПАНОВУ огласили сегодня, 31 октября, в суде № 2 Костаная. Его признали виновным в покушении на получение взятки и приговорили к 4 годам и 6 месяцам с отбыванием наказания в колонии средней безопасности. А также пожизненно запретили занимать должности на госслужбе и лишили специального чина старший советник юстиции.

Мурата Успанова в зал судебного заседания доставили под усиленным конвоем из пяти полицейских. На оглашение приговора пришли его родственники и друзья.

Напомним, ревизионная комиссия по Костанайской области в прошлом году провела проверку в отделе строительства акимата Рудного, выявили нарушения. Успанов несколько раз встречался с начальником отдела строительства Дауреном Жакеновым. Тот просил помочь с решением вопроса, а прокурор попросил передать ему деньги в размере 20 млн тенге в качестве взятки за способствование в том, чтобы прекратить проверку о нарушениях по благоустройству 39-го квартала в Рудном и прекращение преследования по уголовному делу о растрате.

- Суд назначая лишение свободы, а не штраф, исходил из следующих обстоятельств, - разъяснил приговор судья Нурлан БЕКИШЕВ. - Данное преступление относится к категории тяжких коррупционных. В конвенции ООН против коррупции, принятой Казахстаном в 2003 году, отражены международные подходы и стандарты, характеризующие деятельность по предупреждению коррупции и борьбы с нею. Таким образом, принимая во внимание повышенную общественную опасность преступления для общества и государства, совершенное Успановым, как лицом, в силу занимаемой им должности и обязанности пресекать в том числе коррупционные правонарушения, что он опорочил честь и репутацию служащего органов прокуратуры, суд приходит к выводу о наказании в виде лишения свободы.

Вчера в ходе прений адвокаты экс-прокурора выступили с ходатайством - приобщить к материалам дела справки о том, что в случае назначения наказания в виде штрафа родственники подсудимого обязуются его оплатить. И представили документы, подтверждающие наличие на счетах родственников около 500 млн тенге. В основном это средства брата подсудимого, который является главой крестьянского хозяйства.

Судья отметил, что максимальное наказание по статье - 12 лет. Так как Успанову инкриминировали только покушение на получение взятки, размер наказания не может превышать трех четвертей от максимального срока, то есть не более 9 лет. Далее суд учел признание вины, а также смягчающие (наличие малолетних детей, раскаяние и сотрудничество со следствием) и отягчающие (нарушение присяги) обстоятельства. По протоколу об ускоренном досудебном расследовании срок наказания не мог превышать половину от трех четвертей максимального наказания. Так суд и пришел к 4 годам и 6 месяцам колонии для Успанова.

- Это предельный срок наказания, который может быть назначен подсудимому с учетом положений Уголовного кодекса, - резюмировал судья.

Успанов во время разъяснения судьи все время смотрел в пол, а после коротко ответил, что приговор ему понятен.

Приговор может быть обжалован в апелляционной инстанции. Адвокаты кратко сообщили корреспонденту «НГ», что подумают над такой возможностью.

Фото автора