Поводом для спора стали предположения о возможных общих корнях казахов и индейцев. В комментариях пользователи делятся наблюдениями, вспоминают личные случаи и приводят научные аргументы - от генетических версий до лингвистических совпадений.

«Я абсолютно согласна. Коренные народы Америки всегда напоминают мне моих родных казахов. Я даже чувствую с ними родную волну. Мы одной крови — 100 процентов!» — пишет одна из пользовательниц.

«У индейцев и казахов около 200 схожих слов. По данным генетиков, их корни ведут с Алтая», - добавляет другой комментатор.

Некоторые участники вспоминают личные встречи с индейцами:

«Моя старшая сестра живет в Канаде. Когда встречает представителей коренных племен, мужчины обращаются к ней “сестренка”».

Но не все согласны с подобными версиями.

«Индейцы - потомки древних сибирских племен, переселившихся в Америку 15–25 тысяч лет назад. А казахи как этнос появились лишь в XV веке. Так что прямой связи быть не может», - возражает один из пользователей.

Тем не менее, сходство между культурами действительно замечали и ученые.

Доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института востоковедения им. Р. Б. Сулейменова Шайзада Тохтабаева писала в статье «От казахского тукум до дынного семени навахо» («Казахстанская правда»), что параллели между творчеством казахов и индейцев поражают:

«Обнаружена масса сходств - от орнаментов и цветовых решений до композиции тканых изделий. Особенно похожи мотивы казахского декоративного искусства и искусства индейского племени навахо», - писали в статье.

Ученые также отмечали антропологические и языковые параллели. Еще в советские годы востоковед Абрар Каримуллин обращал внимание на схожесть фонетики и интонации речи индейских племен майя, кечуа и сиу с тюркскими языками.

А шведский исследователь Стиг Викандер в 1970-х пришел к выводу о возможном генетическом родстве языков майя и тюрков. Его мнение независимо подтвердил известный российский ученый Юрий Кнорозов, установивший около 300 лексических совпадений между тюркскими и индейскими словами.

Ранее сообщалось, что историко-научная экспедиция «По следам предков» отправилась с Соединенные Штаты Америки. Они изучали теорию о том, что некоторые американские индейцы пришли на континент с территории современного Алтая. Речь идет о племени Навахо, проживающем в штате Аризона. Члены экспедиции встретились с коренными индейцами, и даже получили у них образцы ДНК для генетического тестирования.