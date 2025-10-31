Казахстанцы жалуются в соцсетях, что уже несколько дней не могут перевыпустить электронную цифровую подпись (ЭЦП), передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев

Пользователи Threads сообщают, что при попытке перевыпустить ЭЦП возникают разные проблемы: то не работает программа NCALayer, то не приходят SMS от 1414. Некоторые отмечают, что не могут получить новый ключ уже почти неделю.

В АО "Национальные информационные технологии" подтвердили, что с выпуском ЭЦП сейчас действительно наблюдаются проблемы.

"В связи с повышенной нагрузкой на сервисы выпуска ЭЦП наблюдается замедленная работа сервиса did.gov.kz. В течение дня скорость работы будет восстановлена", — сообщили в компании.

Напомним, с 11 августа в Казахстане получение ЭЦП полностью переведено в онлайн-режим. Это делается для повышения уровня защиты персональных данных и обеспечения сохранности цифровой идентичности граждан. Ранее ключи ЭЦП можно было получить как онлайн, так и при обращении в центры обслуживания населения.

Кроме того, в Казахстане с этого года действует ответственность за использование чужой ЭЦП - по статье 640 Кодекса об административных правонарушениях. Ранее административная ответственность предусматривалась только за незаконную передачу ключа ЭЦП третьим лицам и непринятие владельцем регистрационного свидетельства мер для его защиты.