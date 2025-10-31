Ноябрь принесёт казахстанцам сразу несколько новшеств – налоговики активнее займутся должниками, откроется приём заявок по льготной ипотеке, при этом годовые эффективные ставки вознаграждения снизятся. Об этих и других изменениях - в материале Tengrinews.kz.

Фото: gov.kz и depositphotos.com

Налоговики начнут передавать долги по имуществу судоисполнителям

Ранее мы сообщали о том, что до 1 октября 2025 года все казахстанцы, у кого есть недвижимость: квартиры, дома, дачи, гаражи или земельные участки – должны уплатить налог на имущество за 2024 год. Со 2 октября началось начисление пени за просрочку.

А с 14 ноября налоговые органы начнут передавать дела в производство, если сумма долга превысит 1 МРП (3 932 тенге в 2025 году). Если не заплатить в течение 5 рабочих дней, документы отправят частным судебным исполнителям.

Те, в свою очередь, будут вправе:

арестовать банковские счета;

запретить сделки с недвижимостью и другим имуществом;

при долге от 40 МРП (157 280 тенге в 2025 году) – запретить выезд за границу.

Фото: depositphotos.com

Проверить, есть ли запрет на выезд, можно на портале Министерства юстиции.

Справка: Размер налога зависит от кадастровой стоимости объекта и срока владения им. Уведомления с суммами направляли ещё в июле – на бумаге и через push-уведомления в банковских приложениях.

Новый приём заявок по ипотеке "Наурыз" и "Наурыз жұмыскер"

С ноября 2025 года "Отбасы банк" возобновит приём заявок по льготным ипотечным программам "Наурыз" и "Наурыз жұмыскер". Об этом сообщила председатель правления банка Ляззат Ибрагимова.

16 октября правительство решило увеличить общий объём кредитования до 500 миллиардов тенге – вдвое больше, чем ранее.

По словам Ляззат Ибрагимовой, сейчас в банке обсуждают механизмы запуска программ. Точные условия участия объявят позже.

Известно, что со строительными компаниями будут заключены офтейк-контракты по строительству жилья, реализуемого в рамках данных программ. При этом застройщики принимают встречные обязательства по фиксации цен на три года.

Квартиры можно будет выбрать на платформе "Баспана маркет".

Основные условия ипотеки:

cтавка – 7 процентов для социально уязвимых граждан, 9 процентов – для остальных;

первоначальный взнос – 10 процентов при покупке квартиры с чистовой отделкой, 20 процентов – без ремонта;

максимальная сумма займа – до 36 миллионов тенге в Астане и Алматы, до 30 миллионов тенге - в других регионах;

участвовать можно при отсутствии собственного жилья и наличии депозита в "Отбасы банке" от 2 миллионов тенге.

По программе "Наурыз жұмыскер" заявки смогут подать специалисты, работающие в промышленности, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве и водных ресурсах.

Максимальная ставка по ипотеке снизится

С 1 ноября 2025 года Агентство по регулированию и развитию финансового рынка и Нацбанк снизят максимальную годовую эффективную ставку вознаграждения (ГЭСВ) по ипотеке - с 25 до 20 процентов.

Предельную ГЭСВ должны были снизить ещё с 15 июня, но в итоге снижение отложили до ноября текущего года. Регулятор объяснил перенос операционной неготовностью банков перейти на новые требования.

Справка: Годовая эффективная ставка вознаграждения - это реальная стоимость кредита с учетом всех комиссий и платежей. Установление предельной планки означает, что банки не смогут выдавать ипотечные займы дороже этой ставки.

Изменятся правила приёма в вузы МВД

Министерство внутренних дел внесло изменения в правила обучения и отбора курсантов в военные вузы. Согласно приказу министра Ержана Саденова от 13 октября 2025 года №761, обновлены критерии конкурсного отбора абитуриентов.

Теперь преимущественное право при равных условиях имеют:

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

участники молодёжных военно-патриотических движений "Жас сарбаз" и "Жас айбын", проходившие подготовку не менее двух лет;

дети военнослужащих с выслугой не менее 15 лет и тех, кто уволен с выслугой 20 лет и более (кроме уволенных по отрицательным мотивам);

дети погибших, пропавших без вести или получивших инвалидность при прохождении службы;

обладатели знака "Алтын белгі", победители международных и республиканских олимпиад, конкурсов и спортивных соревнований последних трёх лет.

Приказ вступает в силу через 10 дней после официальной публикации.

Школьники вернутся с каникул

3 ноября казахстанские школьники выйдут на учёбу после осенних каникул, которые длятся с 27 октября по 2 ноября включительно.

Учебный год, как и прежде, разделен на четыре четверти. Вторая четверть продлится до конца декабря, после чего школьников ждут зимние каникулы – с 29 декабря 2025 года по 7 января 2026 года.

Дополнительные каникулы для 1-х классов: с 9 по 15 февраля 2026 года (7 календарных дней).

3-я четверть длится 10 недель. Весенние каникулы – с 19 по 29 марта 2026 года (11 календарных дней).

4-я четверть длится 8 недель и завершится 25 мая 2026 года.

Отдых и праздники

В ноябре 2025 года казахстанцев, работающих пять дней в неделю, ждут 10 выходных и 20 рабочих дней.

Для тех, кто работает шесть дней в неделю, выходными станут только воскресенья — всего 5 дней отдыха при 25 рабочих днях.

Так как в ноябре нет переносов праздничных дней, график останется привычным: длинных выходных не предусмотрено.

Также в ноябре нас ждут следующие профессиональные праздники:

5 ноября - День внешней разведки;

8 ноября – День статистика;

10 ноября – День работников цифровизации и информационных технологий;

15 ноября – День работников финансовой системы и День национальной валюты – тенге;

16 ноября (третья суббота ноября) – День буровика;

17 ноября (третье воскресенье ноября) – День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности.

Погода в ноябре

Синоптики сообщают, что в ноябре 2025 года на большей части Казахстана ожидаются осадки - преимущественно в виде снега. В южных и юго-западных регионах пройдут дожди со снегом. Почти повсеместно возможны порывистый ветер, метели, туманы и гололёд, особенно в северных, центральных и восточных областях.

В начале первой декады на севере, в центре и на востоке Казахстана температура повысится: ночью - от 0 до плюс 5, днём - до плюс 10 градусов. Однако к концу декады снова похолодает до минус 12 ночью и минус 5 днём.

Во второй и третьей декадах ноября ночные температуры будут колебаться от минус 5 и минус 12 до минус 16 и 18, днём - от минус 3 до плюс 10. В конце месяца похолодает до минус 20 ночью и минус 15 днём.

На юге и юго-западе страны будет теплее: ночью от минус 3 и минус 12 до плюс 7, днём - от плюс 1 до плюс 18. Однако к концу ноября возможны заморозки до минус 15 ночью и около 0 днём.

По предварительным данным, зима будет умеренно тёплой, с осадками в пределах климатической нормы. При этом синоптики предупреждают о возможных метелях, сильных ветрах, гололёде и резких сменах температуры, из-за которых на поверхности снега может образовываться ледяная корка.