По прогнозам синоптиков, в субботу, 1 ноября, на севере и востоке ночью ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололёд. В воскресенье, 2 ноября, ночью на севере и востоке будет дождь со снегом, днём сильный дождь, вновь движение транспорта затруднит гололёд.

В понедельник, 3 ноября, по области ожидаются снег и гололёд. Все трое суток на западе, севере и востоке ночью и утром туман.

В Костанае в субботу ожидается переменная облачность, без осадков. В воскресенье в областном центре - осадки, временами сильные, преимущественно в виде дождя. В понедельник - снег и дождь.

- Ночью в субботу по области будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, на юге 6 градусов мороза, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Светлана ЛЕМЕШКО. - Днём ожидаем +4...+9 °С, на юге +12 °С. В воскресенье ночью термометры покажут -2...+3 °С, в дневное время будет +1...+6 °С, на юге +9 °С. В понедельник дневные и ночные температуры будут одинаковыми: 0...-5 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью 0...+2 °С, днём +7...+9 °С. В воскресенье: ночью 0...+2 °С, днём +4...+6 °С. В понедельник: ночью -2...-4 °С, днём -2...-4 °С.

В субботу ветер будет переменный западный - северо-западный скоростью 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с на востоке области. В воскресенье ожидается юго-западный ветер с усилениями до 15-20 м/с на севере, западе и востоке. В понедельник ветер будет уже северо-восточным скоростью 9-14 м/с, с усилениями на севере, западе и востоке до 15-20 м/с.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



