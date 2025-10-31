Ближе к концу месяца в поликлиниках нередко перестают записывать пациентов на приём к узким специалистам, не отправляют на УЗИ и анализы. Говорят, что запись на текущий месяц исчерпана, и просят прийти в начале следующего. Корреспондент Tengri Health выяснила, почему так происходит.





Изображение сгенерировано при помощи нейросети

План по деньгам

Эксперт-практик в области финансирования медицинских услуг Асель Егимбаева объясняет, что нет никакого лимита услуг, который бы устанавливал Фонд социального медицинского страхования (ФСМС) или Минздрав. Все дело в деньгах.

Все медицинские организации, заключая договор с фондом, разбивают общую сумму финансирования на 12 месяцев. Клиника получает эти деньги не сразу, а траншами.

"Предположим, что ежемесячный план поликлиники - 10 миллионов тенге и она должна оказать услуги только на эту сумму. Но если наплыв пациентов больше, людям говорят: "В этом месяце запись закрыта". Возникают проблемы с доступностью медицинской помощи. Я лично с этим сталкивалась", - говорит Асель.

Почему поликлиника не может принять больше пациентов? Эксперт объясняет, что все дело в так называемой линейной шкале. Это своеобразный барьер для медорганизаций, выше которого они прыгнуть не могут.

"Если план по финансированию - 10 миллионов тенге в месяц, а поликлиника оказала услуг на 11 миллионов, то, по правилам, фонд заплатит медицинской организации только 105 процентов от установленной в договоре суммы - 10,5 миллиона тенге. Оставшиеся 500 тысяч тенге - это долг поликлиники. Никто его возмещать не будет", - приводит пример наша собеседница.

Правила меняются

Возможно, сейчас ситуация станет лучше, говорит Егимбаева.

С 1 октября начал действовать приказ Минздрава, который меняет правила оплаты медицинских услуг в системе первичной медико-санитарной помощи. Плюс в том, что сначала фонд будет проводить мониторинг качества оказания медуслуг. Выявлять дефекты и вычитать часть средств, выделенных на финансирование, и только после этого производить расчеты по линейной шкале. Раньше действовал обратный принцип.

Она подчёркивает, что сама по себе линейная шкала не ограничивает количество услуг. Важна только сумма договора.

Почему оказывают не все услуги?

Ещё одна распространённая проблема. Допустим, в поликлинике по месту прикрепления нет УЗИ, КТ или узких специалистов, но далеко не всегда пациентов направляют в другие клиники. Часто им отказывают в услуге.

"На самом деле медорганизации не имеют права так делать. По закону пациент может выбрать любую клинику, которая работает с фондом медстрахования и в которой есть нужная ему услуга, и попросить направить его туда, - поясняет Егимбаева. - Человеку обязаны выдать направление. Он приходит, получает нужную услугу, и эта клиника выставляет счёт медорганизации, к которой прикреплён пациент. То есть оплата происходит по факту".

Асель подытоживает: опять же всё дело в финансировании. Деньги за услугу в любом случае вычтут из бюджета поликлиники, к которой прикреплён пациент. А терять средства никому не хочется. Особенно в условиях дефицита бюджета.