Раис Татарстана Рустам МИННИХАНОВ прибыл в Казахстан, где в ближайшее время проведет ряд рабочих встреч в различных городах, сообщает "Реальное время" со ссылкой на пресс-секретаря главы республики Лилию ГАЛИМОВУ.

Фото с сайта realnoevremya.ru

- Пока вы отдыхаете после сложного рабочего дня и, наверняка, планируете вечер пятницы… Рустам Минниханов уже прилетел в Казахстан и планирует завтра провести встречи сразу в нескольких городах, - написала Галимова в своем телеграм-канале.

В аэропорту Костаная Рустама Минниханова встречал аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

"НГ" попросила пресс-службу акима области прокомментировать этот визит. Ответа пока нет.

Последний раз Минниханов посещал Казахстан в сентябре 2024 года. Тогда он прибыл в Астану для участия в торжественной церемонии открытия Всемирных игр кочевников. 8 сентября состоялась встреча Минниханова с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым.