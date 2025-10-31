24 октября в Казахстане отметили День библиотекаря – праздник, который появился в календаре в 2022 году. Зарплаты работников этой отрасли нередко становились поводом для дискуссий и даже депутатских запросов. Tengrinews.kz узнал, сколько они зарабатывают в 2025 году.

Фото:depositphotos.com

Что произошло

В 2023 году экс-председатель Комитета архивов, документации и книжного дела Куат Бораш пообещал: зарплаты библиотекарей вырастут на 100 процентов к 2025 году.

Он уточнил, что с 2022 года в соответствии с Посланием Президента ежегодно повышается оплата труда работников библиотечного дела – примерно на 25 процентов в год.

На 2023 год минимальная зарплата специалистов региональных общедоступных библиотек составляла 125 980 тенге, максимальная – у руководителей библиотек - 214 449 тенге.

Мы решили узнать, выполнил ли Минкульт свое обещание и какая зарплата у специалистов сейчас.

Сколько зарабатывают библиотекари в 2025 году

В ответе на официальный запрос редакции в Комитете архивов и книжного дела сообщили: с 2022 по 2025 год зарплаты библиотекарей росли поэтапно и к 1 октября 2025 года средний заработок составил 202 891 тенге.

В некоторых регионах цифры выше: в Костанайской области – 226 тысяч, в Северо-Казахстанской – 230 тысяч, в Астане – 246 тысяч тенге.

"Показатель средней заработной платы составляет от 150 000 до 260 000 тенге в месяц", – говорится в ответе.

На вопрос, планируется ли дальнейшее повышение заработных плат после 2025 года, в комитете ответили, что на этом "поэтапное повышение зарплат завершилось".

От чего зависит зарплата библиотекаря?

Всё просто: чем выше статус библиотеки, больше уровень образования, категория и стаж, тем выше зарплата. Дополнительно учитывают работу в сельской местности, экологически неблагополучных зонах и радиационных зонах.

Сельские библиотекари получают больше, чем городские коллеги: Трудовой кодекс РК и постановления правительства предусматривают прибавку не менее 25 % к должностным окладам.

Кадровая ситуация

На начало 2025 года в Казахстане работали 20 452 библиотечных специалиста, из них 9 616 – в общедоступных библиотеках. Как отметили в комитете, проблема нехватки кадров с профильным образованием сохраняется.

"Кадровые вопросы решаются за счет приёма на работу специалистов с высшим образованием по гуманитарным направлениям, соответственно квалификационным требованиям", – сообщили в ответе.

В ведомстве отмечают, что в регионах, где есть вузы с библиотечными факультетами, процент специалистов с профильным образованием выше:

Кызылординская область – 85,3 процента,

Западно-Казахстанская область – 84,9 процента.

Область Улытау – 46,1 процента,

Восточно-Казахстанская область – 35,8 процента.

Сколько библиотек в Казахстане и как работает онлайн-доступ к книгам

По данным комитета, в Казахстане насчитывается 12 377 библиотек, из них 3 883 – общедоступные.

В ответе добавили, что библиотеки активно переходят в цифровой формат. Книги, журналы и архивные материалы переводят в электронный вид и размещают на портале КазНЭБ (kazneb.kz).

Сейчас в Казахстанской электронной библиотеке доступно более 82 тысяч документов.

В ведомстве отмечают, что в ближайшие 5–10 лет профессия библиотекаря станет более технологичной.

"Библиотекарь будущего – это специалист, владеющий цифровыми инструментами, умеющий работать с большими массивами данных и продвигать национальное культурное наследие в онлайн-среде", – заключили в ответе.

Ранее депутат Мажилиса Жулдыз Сулейменова озвучила запрос о статусе библиотек, музеев и научных архивов, а также социального обеспечения их работников. Она призвала повысить статус указанных учреждений, а также поднять заработную плату, улучшить социальные гарантии и условия труда их сотрудникам.