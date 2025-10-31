В Костанае прокуратура города добилась возврата в государственную собственность земельного участка площадью почти 57 га и кадастровой стоимостью 1,2 млрд тенге, находящегося в аренде ТОО «АБЗ плюс». Об этом сегодня, 31 октября, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

Иллюстративное фото с сайта inbusiness.kz

"Земля была выделена под обслуживание объектов коммерческой зоны, однако проведенный анализ показал серьезные нарушения, допущенные при предоставлении участка", - говорится в сообщении.

Прокуратура установила, что участок был передан без проведения обязательного аукциона, а также с нарушением санитарно-защитных норм. Кроме того, выявлены факты нецелевого использования земли.

"Такие нарушения противоречат требованиям Земельного кодекса РК и ущемляют принципы равного доступа к земельным ресурсам", - отметили в ведомстве.

По результатам проверки прокурор города обратился в суд с иском о возврате участка в доход государства. Суд полностью поддержал позицию прокуратуры, решение уже вступило в законную силу.

"Возврат земли государству - это не только восстановление законности, но и шаг к более прозрачному управлению земельными ресурсами. Теперь участок сможет быть использован в соответствии с законом и на благо общества. В органах прокуратуры подчеркивают, что контроль за законностью в сфере земельных отношений остается одним из приоритетных направлений работы. Основная цель - недопущение незаконного выделения земель, обеспечение справедливости и рационального использования природных ресурсов страны", - резюмировали в ведомстве.