19 декабря в нем загорелась щитовая одного подъезда, а в результате уничтожена проводка на 12 этажах, и 40 семей сейчас остаются без электричества. Вопрос, который волнует жильцов, помимо грустного, но все-таки не такого удивляющего загорания щитовой: почему в таком современном доме не сработала автоматическая система предохранения?

Предварительная причина возгорания щитовой - короткое замыкание ее электропроводки. Это корреспонденту «НГ» 24 декабря подтвердил заместитель начальника управления государственного пожарного контроля ДЧС Костанайской области Рауан ОСПАНОВ на брифинге в Региональной службе коммуникаций.

Несмотря на то, что аким Костаная Марат Жундубаев просил управление ЧС дать заключение о причинах пожара до 23 декабря, его на сегодня еще нет.

- Назначена исследовательско-испытательная пожарная лаборатория, результаты пока не готовы. По закону имеется время, пока еще заключение не готово, - пояснил Оспанов.

- Почему не сработала система предохранения, автоматически обесточивающая весь дом в момент короткого замыкания?

- Возможно, предохранитель был неисправен. Возможно, он кустарного производства и не срабатывал. Он же обесточивает помещение. Люди, вместо того, чтобы вызвать электрика и установить рабочий автомат, могут обойти это кустарным производством. Возможно, такой случай был. Может, был резкий скачок напряжения, автомат не сработал. Оплавление электропроводки резко происходит и, если рядом была горючая нагрузка, происходит распространение. Фактов много. Как будет заключение, можем донести эту информацию.

Оспанов подчеркнул, что все перечисленное - встречающиеся причины подобных возгораний, а не однозначный случай конкретно дома по пр. Абая, 111. Причину этого пожара призвана выявить экспертиза.

Фото автора