Пожар в доме № 111 по пр. Абая произошел 19 декабря. В одном из подъездов загорелась щитовая, в результате уничтожена проводка на 12-ти этажах. Уже третий день в доме нет электричества. Ситуацию сегодня, 22 декабря, на аппаратном совещании комментировал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ:

- Мы вчера выезжали к людям, 4 часа там ходили, обошли по этажам, пообщались с жителями и председателем ОСИ. Хорошо, что обошлось без жертв. Спасатели хорошо отработали, вывели даже тех детей, которые были дома без присмотра родителей.

Аким потребовал от спасателей до завтра дать заключение о причинах произошедшего.

- Почему? Потому что ОСИ ждет. Люди сегодня сидят без света, - сказал Жундубаев. - Тепло есть, света нет. Готовить они себе не могут, потому что плиты электрические. Это проблема для людей, для 40 семей. Как так получилось?

Он напомнил, что с 2016 года службы ЧС и СЭС исключены из состава комиссий по приемке многоквартирных домов.

Фото предоставлено пресс-службой акимата

- К чему это приводит? Мы вчера бегло прошлись. По предварительным данным о причинах пожара, в доме были скрутки. Вчера мне работники ТОО "ЭПК-forfait" говорят, что это не возбраняется, если они технически регламентированы, опломбированы и проверены. Сейчас ЧС разбирается - из-за кого произошел пожар. Тем не менее - 40 семей вынуждены или жить у родственников, или питаться где-то в других местах. Поэтому нужно в кратчайшие сроки принять меры. Понятно, что это частники. Но нужно кинуть временный кабель, чтобы работали лифты, работало освещение. Мы за это время разберемся. Кто виновен - тот и будет восстанавливать. Если это застройщик, то он.

Кадр из видео

Поручение разобраться в кратчайшие сроки аким дал своему заместителю Алмату Исмагулову. Потребовал, чтобы жителям сообщили о том, в течение какого времени их дом подключат к временному электропитанию.

Фото предоставлено пресс-службой акимата

- Это все наше законодательство, - резюмировал аким. - Сейчас принимают решение, чтобы с 2026 года вернуть представителей ДЧС в приемку домов. И это правильно! Потому что нету контроля. Это хорошо, что обошлось без жертв. А если бы пожар случился ночью... С 8 по 12 этаж вообще бы потолки там сгорели. Проводов там нет на самом деле, страшно смотреть. А это новый дом. 40 семей под Новый год не должны остаться без электричества.