Заключительную двухматчевую серию первого этапа регулярного чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой Pro Hokei Ligasy сезона-2025/2026 «Горняк» провел в Рудном, а его соперником был «Актобе».

Лучший бомбардир чемпионата Валерий Гурин забрасывает очередную шайбу в ворота «Актобе» / Фото pro.ligasy.kz

Команды встречались совсем недавно всего полмесяца назад в Актобе, где они поделили очки - вначале хозяева уступили со счетом 3:4, а затем взяли реванш с минимальным счетом 1:0.

В первом домашнем матче «Горняк» открыл счет на 12-й минуте усилиями лучшего бомбардира чемпионата Валерия Гурина, которому ассистировали Оскар Юлбарисов, занимающий второе место в этом споре, и Евгений Степанов, также входящий в число лучших снайперов турнира.

Передачу делает Евгений Степанов / Фото pro.ligasy.kz

Гурин за полторы минуты до перерыва стал автором и второй шайбы в ворота «Актобе», а Юлбарисов вновь выступил в роли ассистента вместе с Сергеем Лазаревым. А за двадцать секунд до окончания первого периода Гурин записал на свой счет еще и балл за результативную передачу, которую он сделал Даниле Платонову, реализовавшему большинство.

Счет 3:0 после первого периода несколько успокоил хозяев, что не могло не сказаться на их игре. Соперник сумел воспользоваться этой ситуацией и за 13 секунд до второго перерыва нападающий «Актобе» Динмухамед Сапарбек воспользовался тем, что в составе «Горняка» на последней минуте периода был удален за блокировку Илья Горожанинов, и забросил ответную шайбу - 3:1.

В третьем периоде рудничане не нарушали правил, но потеряли уверенность и, уступая сопернику в движении, пропустили еще две шайбы. На 52-й минуте экс-игрок «Горняка» Алексей Козорез вернул интригу в матч, а через три минуты Сапарбек во второй раз в матче огорчил вратаря хозяев Владислава Тихонова, сравняв счет и переведя встречу в овертайм.

Опасный момент у ворот «Актобе» / Фото pro.ligasy.kz

Уже на 15-й секунде дополнительного времени Козорез забросил победную шайбу. И «Горняк» довольствовался в результате лишь одним заработанным очком - 3:4 ОТ (3:0, 0:1, 0:2, 0:1).

Во второй встрече «Горняк» играл уверенней, подолгу владел шайбой, создавал хорошие моменты у ворот гостей, почти не позволяя сопернику бросать по своим воротам. Однако хозяева долго не могли и сами забросить, открыв счет лишь за две минуты до окончания второго периода. А отличился в этом моменте Степанов после передачи Юлбарисова.

На третьей минуте третьего игрового отрезка Юлбарисов и Гурин помогли своему защитнику Александру Каткову реализовать большинство. Но спустя десять минут нападающий «Актобе» Антон Петров сделал счет 2:1, и вновь стало тревожно на трибунах.

Однако в этот раз «Горняк» не позволил клубу из Актобе сравнять счет, ответив через три минуты голом Никиты Ляпунова, воспользовавшегося передачей Дмитрия Пархоменко и поставившего точку в матче - 3:1 (0:0, 1:0, 2:1).

После этого матча «Горняк» с 30 очками завершил первый этап регулярного чемпионата на восьмом месте.

На втором этапе команды проведут еще по одной двухматчевой серии друг с другом. Расписание встреч будет известно позже.