Главного редактора КазТАГ Амира Касенова задержали в Астане вчера, 23 декабря, передает корреспондент агентства.

«Адвокаты главного редактора КазТАГ Амира Касенова, которого в 19:00 пригласили на следственные действия в Есильское РОВД Астаны, сообщили о его задержании. Считаю, это правовым беспределом со стороны органов и заказчиков в лице Турлова и Freedom finance. Если в Казахстане есть справедливость, то с Амира снимут все обвинения, и он будет на свободе!» - сообщил в своем Telegram-канале генеральный директор агентства Асет Матаев.

Адвокат Рена Керимова считает, что задержание Касенова – это чрезмерно суровая мера для обвинения средней тяжести по части 3 статьи 274 УК, санкция которой предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

«Складывается впечатление, что это ответ правоохранительных органов на заявления о психологическом давлении и незаконных методах расследования. Надеюсь, следственный суд даст этому надлежащую правовую оценку и откажет в санкционировании ареста», - заявила адвокат.

Вечером в среду, 24 декабря, агентство сообщило, что Амир Касенов с момента прибытия в ИВС объявил голодовку. Однако, начальство ИВС ДП Астаны не сообщили об этом ни адвокатам, ни его семье.

Депутаты мажилиса прокомментировали задержание главного редактора КазТАГ.

«Мы наблюдаем за развитием ситуации вокруг КазТАГ. Об этом уже сделал заявление соответствующий министр – министр культуры и информации Балаева. Об этом было заявление и ряда организаций. Поэтому мы отслеживаем, будем наблюдать. Безусловно, сама ситуация достаточно непростая. Я, например, считаю, что необходимо вообще декриминализировать статью, по которой журналистов могут привлекать сегодня к уголовной ответственности за ложь, клевету. Это, в принципе, на мой взгляд, гражданско-правовые отношения, и можно было бы это в более таком нормальном, спокойном режиме решать», - сказал депутат Азат Перуашев.

Мажилисмен Бапи отметил, что не знает всех подробностей дела, но считает, что издание КазТАГ, по его мнению, никогда не выходило за общепонятные рамки.

«Я думаю, тут заинтересованы какие-то лица есть. Тот же самый Турлов, скорее всего. Поэтому пока итогов следствия нет, я конкретно комментировать не могу», - добавил Бапи.

Ерлан Саиров, комментируя ситуацию, выразил надежду, что справедливость будет восстановлена.

«Я считаю, что правоохранительные органы, может быть, превысили свои полномочия. Это журналист. Журналисты, у них должно быть право высказывать свою точку зрения и заниматься своей профессиональной деятельностью», - заявил мажилисмен.

Вместе с юристами вникнуть в ситуацию и в случае необходимости принять меры, пообещал мажилисмен Сергей Пономарев.

«Вы знаете, возможно, мы будем вносить поправку о декриминализации этой статьи, потому что это очень важно, и я как журналист обеспокоен тем, что происходит в журналистском сообществе. И я, конечно, сторонник того, чтобы сильные СМИ оставались и работали. Я разговаривал с руководителем КазТАГ. После того, что происходит, мы в мажилисе мониторим ситуацию. Но ситуация развивается в соответствии с законодательством. Сейчас мы не можем вмешиваться и не можем влиять на следствие», - сказал он.

Депутат Павел Казанцев не согласился с мнением о декриминализации статьи 274 УК РК, но отметил, что, возможно, можно посмотреть, какие санкции применять.

Напомним, в основу уголовного дела против руководства КазТАГ легли показания адвоката и потерпевших в результате мошенничества во Freedom Finance. 3 апреля 2025 года они позвонили в редакцию с претензией, заявляя, что приведенная в КазТАГ информация опубликована в интересах Freedom Finance. Они признались, что не могут достучаться до СМИ, и не могут добиться правды в правоохранительных органах, у регулятора и в администрации президента.