С января в Казахстане начнут контролировать цены на фарш, огурцы, помидоры и другие продукты
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев сообщил в кулуарах Мажилиса, что с 6 января в Казахстане возьмут под контроль цены на ещё 14 социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ), передаёт корреспондент Tengrinews.kz.
"Мы договорились, что это временная мера. Было 19 продуктов — 19 постоянных остаётся. Но перечень расширили до 33 продуктов, туда попали и огурцы с помидорами", — сказал Шаккалиев, отвечая на вопросы журналистов.
По его словам, соответствующий приказ подпишут уже сегодня.
"Приказ буквально сегодня подписывают, и с 6 января он вступает в силу", — отметил министр.
Чиновник уточнил, что расширение списка продуктов вводится на один квартал.
"Если динамика по ценам будет сохраняться, то мы приказ продлим ещё на один квартал", — заявил Шаккалиев.
В настоящее время в перечень СЗПТ входят 19 наименований.
Теперь их станет 33. С 6 января перечень социально значимых продовольственных товаров будет выглядеть следующим образом:
- Мука пшеничная первого сорта.
- Хлеб пшеничный из муки первого сорта (формовой).
- Рожки (весовые).
- Крупа гречневая (ядрица, весовая).
- Рис шлифованный (круглозерный, весовой).
- Картофель.
- Морковь столовая.
- Лук репчатый.
- Капуста белокочанная.
- Помидоры.
- Огурцы.
- Яблоки.
- Сахар белый – сахар-песок.
- Масло подсолнечное.
- Говядина с костями.
- Говядина бескостная.
- Мясной фарш.
- Баранина с костями.
- Конина с костями.
- Рыба свежая или охлаждённая (лещ, карась, судак, щука, сазан, рипус).
- Рыба мороженая (судак, минтай, хек, камбала, скумбрия, сазан).
- Мясо кур (бедро, голень, окорочка куриные).
- Куры.
- Молоко пастеризованное 2,5 процента жирности в мягкой упаковке.
- Молоко ультрапастеризованное, стерилизованное.
- Кефир 2,5 процента жирности.
- Сметана.
- Творог 5-9 процентов жирности.
- Сыр твёрдый.
- Масло сливочное (несоленое, не менее 72,5 процента жирности, без наполнителей и растительных жиров).
- Яйцо куриное (I категория).
- Чай чёрный.
- Соль поваренная пищевая (кроме "Экстра").
В Минторговли ранее пояснили, что расширение перечня является временной мерой и направлено на сдерживание роста цен, исключение непродуктивных посредников и повышение прозрачности ценообразования. Включение товаров в СЗПТ также даёт производителям доступ к мерам господдержки и освобождает от выплаты ретробонусов торговым сетям.
