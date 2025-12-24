Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев сообщил в кулуарах Мажилиса, что с 6 января в Казахстане возьмут под контроль цены на ещё 14 социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ), передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Фото © Tengrinews.kz / Турар Казангапов

"Мы договорились, что это временная мера. Было 19 продуктов — 19 постоянных остаётся. Но перечень расширили до 33 продуктов, туда попали и огурцы с помидорами", — сказал Шаккалиев, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, соответствующий приказ подпишут уже сегодня.

"Приказ буквально сегодня подписывают, и с 6 января он вступает в силу", — отметил министр.

Чиновник уточнил, что расширение списка продуктов вводится на один квартал.

"Если динамика по ценам будет сохраняться, то мы приказ продлим ещё на один квартал", — заявил Шаккалиев.

Контекст

В настоящее время в перечень СЗПТ входят 19 наименований.

Теперь их станет 33. С 6 января перечень социально значимых продовольственных товаров будет выглядеть следующим образом:

Мука пшеничная первого сорта.

Хлеб пшеничный из муки первого сорта (формовой).

Рожки (весовые).

Крупа гречневая (ядрица, весовая).

Рис шлифованный (круглозерный, весовой).

Картофель.

Морковь столовая.

Лук репчатый.

Капуста белокочанная.

Помидоры.

Огурцы.

Яблоки.

Сахар белый – сахар-песок.

Масло подсолнечное.

Говядина с костями.

Говядина бескостная.

Мясной фарш.

Баранина с костями.

Конина с костями.

Рыба свежая или охлаждённая (лещ, карась, судак, щука, сазан, рипус).

Рыба мороженая (судак, минтай, хек, камбала, скумбрия, сазан).

Мясо кур (бедро, голень, окорочка куриные).

Куры.

Молоко пастеризованное 2,5 процента жирности в мягкой упаковке.

Молоко ультрапастеризованное, стерилизованное.

Кефир 2,5 процента жирности.

Сметана.

Творог 5-9 процентов жирности.

Сыр твёрдый.

Масло сливочное (несоленое, не менее 72,5 процента жирности, без наполнителей и растительных жиров).

Яйцо куриное (I категория).

Чай чёрный.

Соль поваренная пищевая (кроме "Экстра").

В Минторговли ранее пояснили, что расширение перечня является временной мерой и направлено на сдерживание роста цен, исключение непродуктивных посредников и повышение прозрачности ценообразования. Включение товаров в СЗПТ также даёт производителям доступ к мерам господдержки и освобождает от выплаты ретробонусов торговым сетям.