С января в Казахстане начнут контролировать цены на фарш, огурцы, помидоры и другие продукты

24 декабря 2025, 21:36 |  Государство

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев сообщил в кулуарах Мажилиса, что с 6 января в Казахстане возьмут под контроль цены на ещё 14 социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ), передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Фото © Tengrinews.kz / Турар Казангапов

"Мы договорились, что это временная мера. Было 19 продуктов — 19 постоянных остаётся. Но перечень расширили до 33 продуктов, туда попали и огурцы с помидорами", — сказал Шаккалиев, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, соответствующий приказ подпишут уже сегодня.

"Приказ буквально сегодня подписывают, и с 6 января он вступает в силу", — отметил министр.

Чиновник уточнил, что расширение списка продуктов вводится на один квартал.

"Если динамика по ценам будет сохраняться, то мы приказ продлим ещё на один квартал", — заявил Шаккалиев.

Контекст

В настоящее время в перечень СЗПТ входят 19 наименований.

 

Теперь их станет 33. С 6 января перечень социально значимых продовольственных товаров будет выглядеть следующим образом:

  • Мука пшеничная первого сорта.
  • Хлеб пшеничный из муки первого сорта (формовой).
  • Рожки (весовые).
  • Крупа гречневая (ядрица, весовая).
  • Рис шлифованный (круглозерный, весовой).
  • Картофель.
  • Морковь столовая.
  • Лук репчатый.
  • Капуста белокочанная.
  • Помидоры.
  • Огурцы.
  • Яблоки.
  • Сахар белый – сахар-песок.
  • Масло подсолнечное.
  • Говядина с костями.
  • Говядина бескостная.
  • Мясной фарш.
  • Баранина с костями.
  • Конина с костями.
  • Рыба свежая или охлаждённая (лещ, карась, судак, щука, сазан, рипус).
  • Рыба мороженая (судак, минтай, хек, камбала, скумбрия, сазан).
  • Мясо кур (бедро, голень, окорочка куриные).
  • Куры.
  • Молоко пастеризованное 2,5 процента жирности в мягкой упаковке.
  • Молоко ультрапастеризованное, стерилизованное.
  • Кефир 2,5 процента жирности.
  • Сметана.
  • Творог 5-9 процентов жирности.
  • Сыр твёрдый.
  • Масло сливочное (несоленое, не менее 72,5 процента жирности, без наполнителей и растительных жиров).
  • Яйцо куриное (I категория).
  • Чай чёрный.
  • Соль поваренная пищевая (кроме "Экстра").

В Минторговли ранее пояснили, что расширение перечня является временной мерой и направлено на сдерживание роста цен, исключение непродуктивных посредников и повышение прозрачности ценообразования. Включение товаров в СЗПТ также даёт производителям доступ к мерам господдержки и освобождает от выплаты ретробонусов торговым сетям.