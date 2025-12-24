Новости

Конь на миллионы - Кражу племенного жеребца раскрыли в Костанайской области

24 декабря 2025, 16:11 |  Криминал

Кража произошла 23 декабря в посёлке Карабалык. Вернуть владельцу породистую лошадь стоимостью 2 млн тенге уже в первые часы после преступления полицейские смогли с помощью камер видеонаблюдения. 

По словам владельца коня, неизвестное лицо незаконно проникло в хозяйственную пристройку и похитило племенного жеребца серой масти в возрасте 6 лет. .

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отделения криминальной полиции установили и задержали подозреваемого по «горячим следам», - рассказали в департаменте полиции Костанайской области. - По факту скотокрадства начато досудебное расследование.

Похищенного жеребца уже вернули законному владельцу.