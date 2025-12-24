Конь на миллионы - Кражу племенного жеребца раскрыли в Костанайской области
24 декабря 2025, 16:11 | Криминал
Кража произошла 23 декабря в посёлке Карабалык. Вернуть владельцу породистую лошадь стоимостью 2 млн тенге уже в первые часы после преступления полицейские смогли с помощью камер видеонаблюдения.
По словам владельца коня, неизвестное лицо незаконно проникло в хозяйственную пристройку и похитило племенного жеребца серой масти в возрасте 6 лет. .
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отделения криминальной полиции установили и задержали подозреваемого по «горячим следам», - рассказали в департаменте полиции Костанайской области. - По факту скотокрадства начато досудебное расследование.
Похищенного жеребца уже вернули законному владельцу.
Последние новости
24.12.25 17:04 Главреда КазТАГ задержали в Астане. Он объявил голодовку
24.12.25 15:42 Купить Timberland: качество и стиль для каждого шага
24.12.25 15:05 «Горняк» завершил первый этап регулярного чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой в зоне плей-офф
24.12.25 14:04 Пожар на Абая, 111 в Костанае - Как системы современного дома могли допустить такое распространение огня?
24.12.25 12:55 Токаев пригласил Трампа посетить Казахстан
24.12.25 11:51 В открытом юношеском Кубке Казахстана по баскетболу приняли участие команды из четырех стран
24.12.25 10:53 Вячеслав Кантор: безопасность – фундамент мирного общества
24.12.25 10:12 Почти каждый третий лифт в многоэтажках Костаная превысил срок эксплуатации, каждый пятый подлежит замене
24.12.25 09:20 Семьи жертв крушения рейса Баку – Грозный прибыли в Актау
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.