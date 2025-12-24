По прогнозам синоптиков, в четверг, 25 декабря, ночью по всей территории, а днём на севере и западе области ожидаются снег, метель. В пятницу, 26 декабря, ночью на севере и западе вновь снег, метель, днём – без осадков. В субботу, 27 декабря, осадков не ожидается. Все трое суток на западе, севере и юге ночью и утром будет туман.

В Костанае в четверг снег, метель, в пятницу и субботу - переменная облачность без осадков.

- В четверг ночью по области будет 20-25, на юго-востоке 8-13 градусов мороза, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА. – Днём по области ожидаем такую же температуру, как и ночью, но с последующим понижением к вечеру. В пятницу ночью столбики термометров опустятся до 25-30 градусов ниже нуля, днём будет -15…-20 °С. В субботу ночью термометры покажут -20…-25 °С, днём ожидаем -12…-17 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг ночью -20…-22 °С, днём -20…-22 °С с дальнейшим понижением. В пятницу: ночью -25…-27 °С, днём -15…-17 °С. В субботу: ночью -20…-22 °С, днём -12…-14 °С.

Ветер в четверг ожидается северо-западный с переходом на юго-западный скоростью 9-14 м/с, с усилениями до 15-20 м/с на севере, западе и востоке. В пятницу ветер будет северо-западный 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с на севере и востоке. В субботу прогнозируется юго-восточный ветер скоростью 9-14 м/с.

