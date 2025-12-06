Сказать, что хозяйка в нем души не чает, - почти ничего не сказать. Когда я услышала, как Любовь ШЕРЕШЕВА рассказывает знакомой про повадки своего домашнего кота, поразилась: неужели животное может так очеловечиться. Некоторые вещи казались прямо-таки неправдоподобными. Но хозяйка по моей просьбе прислала множество фото и видео с участием черно-белого симпатяги. Их хоть вставляй в книжку из серии «Жизнь замечательных котов».

Повезло так повезло

Этому как повезло 8 лет назад оказаться на пороге квартиры Шерешевых, так он в ней по сию пору и остается в роли, которая определяется фразеологизмом «кум королю и сват министру». А могла, ох, могла его биография прерваться, толком не начавшись.

- В нашей квартире маленький котенок появился в апреле 2017 года. Он был, думаю, мартовский, может, немного постарше, но порог преодолеть я ему помогла, - вспоминает хозяйка, - нам под двери на пятый этаж его подкинули. Он заполз в вымытое мусорное ведро, которое лежало на просушке, пописал там, я его достала, всего мокрого, искупала, завернула в полотенце. Он в нем спал до утра. Есть его пришлось учить. До сей поры еду перед ним мне сначала надо положить на свою ладонь, потом в блюдце. Из рыбы обязательно нужно выбрать все косточки. Как в его детстве, когда я боялась, что подавится. Вообще он с первых дней вел себя так, как будто и раньше у нас жил.

Все как у людей

Имя коту подбирали долго, остановились на том, что звать его будут Ларик. Ларику была куплена кроватка. В ней подушка, одеяло - все, как положено. И он под этим одеялком может дрыхнуть всю ночь.

Кот и пес: Ларик спит в своей кровати, еще и с мягкой игрушкой

Честно, раньше я считала, что хозяева своих кисок укладывают на такие ложа, чтобы видео вирусное в соцсети запустить или в порядке рекламы кошачьих постельных прибамбасов.

Но здесь нет же - Ларик Шерешев спит, заботливо укрытый хозяйкой, голова - на подушке. Когда жарко - раскрывается. Утром на койке делает потягушки. Еще и с мягкой игрушкой под боком изволит почивать.

С игрушкой этой - целая история. Вообще она у такого баловня, конечно, не одна, но с возрастом всякие мячики, свинку кот стал игнорировать, а вот маленького песика не то особенно любит, не то привык к нему, не то считает котенком. А может, все вместе.

- Этого щенка внуку подарили на 23 февраля в школе, когда он учился в третьем классе, - рассказывает хозяйка Ларика, - сейчас внук уже аспирантуру окончил, а его подарок - до сих пор в постоянном пользовании у нашего котика. Чего он с ним только не делает. Играет, то есть дерет ему уши и хвост, поэтому песик мною зашит- перезашит. Ну и стираю я его часто, потому что Ларик таскает его на свой лоток и пить молоко. Принесет, положит, еще лапой слегка побьет, пошлепает. Тот в молоко свалится, намокнет, приходится его в порядок приводить. По-другому никак: мы же спим с этой мягкой игрушкой. Иногда Ларику что-то в голову взбредет, он раз - и выбросил песика из кровати, тот поваляется под батареей, потом снова нужен.

Потери и обретения

С первых дней жизни в этом доме кот благосклонно относится к мытью и последующим процедурам вроде сушки, расчесывания, чистки ушей. И теплую ванну признает - у него своя, и под душем не брыкается: умеет стоять, держась за решетку. Чистейшего Ларика вынимают, обертывают полотенцем, потом одеялком. Так он некоторое время лежит-полеживает. Дальше спокойно позволяет себя расчесать жесткой щеткой. Потом вылизывается и уже сам трется о ту самую щетку-чесалку - наводит окончательный лоск.

Ларик после бани терпеливо обсыхает в полотенце и пледе

Не любит одиночества. И это касается не только хозяйки, которая, по его разумению, всегда должна быть рядом. Из внутреннего монолога: позвала на завтрак - будь добра составляй компанию, пишешь обо мне в газету, я положу тебе голову на колено и буду взглядом гипнотизировать телефон, чтобы ты ничего важного про меня не забыла.

А хозяйка тем временем как раз рассказывает, что у Ларика - свой круг друзей. Была, например, подруга-сорока.

- Прилетала каждое утро, садилась на дереве против окна, кричала. Ларик прыгал на подоконник, и они что-то говорили друг другу. Длилось это долго. Так за ними наблюдать было интересно, - признается Шерешева.

Сейчас знатоки психологии животных скажут, что у кота просто охотничий инстинкт проявлялся. А вот спорное утверждение, судя по продолжению истории.

- И вдруг наша Лора, так мы назвали сороку, которую я подкармливала, исчезла, - продолжает хозяйка Ларика, - а он каждый день ее ждал. Сядет у окна, зовет, ищет взглядом, жалобно мяучет. Не поверите, есть перестал. Его было жалко до слез. Как-то я вышла на улицу, а женщина, которая у нас во дворе кошек кормит, рассказала мне, что случилось с сорокой. Она, оказывается, часто прилетала и на земле клевала то, что коты не доели. Но прибежали собаки и разорвали ее, остались одни перья и клюв... Через время Ларик все-таки успокоился. Стал с голубями общаться. Те к нам на балкон прилетают. Он каждое утро туда выходит. И тоже разговаривает с птицей, а голубь будто отвечает ему.

Хозяйка Ларику нужна рядом постоянно

Жизнь кота Ларика, рассказанная любящим человеком, - это простая история. Милая, но вовсе не кукольная. Хозяйка не играет с котиком, как с пупсиком. Она его любит, бережет, лечит, уважает. И, конечно, не им одним живет. Любовь Шерешева - человек в Житикаре известный, много лет работала машинистом башенного крана, была нештатным корреспондентом районной газеты, на пенсии не утеряла активности, общительности, часто бывает на людях, участвует в городских мероприятиях. Но при этом у Ларика в ее днях, в ее сердце - свое постоянное теплое место.

- Был бы кот какой-нибудь породистый, а то обыкновенная дворняжка, и так он у меня себя повел. Или я сама его к такой жизни приучила? - с улыбкой задает женщина вопрос, ответ на который ей прекрасно известен.

Фото Любови ШЕРЕШЕВОЙ