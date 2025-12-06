Люблю его за то, что можно сделать базовую заготовку, которая очень долго хранится в холодильнике, а уж на ее основе потом приготовить десятки версий. Будет вам на столе и острая икра, и нежный крем-дип.

Такую свекольную икру можно есть свежей или заготовить

При этом рецепт старый, из советской кулинарной книги. Там именуется овощной икрой из свеклы и моркови, его советовали делать «из мелких корнеплодов, мало пригодных к закладке на хранение». Я, чтобы долго не возиться, взяла свеклу и морковь среднего размера. Надо помыть-почистить, измельчить любым удобным способом. Я воспользовалась теркой.

На растительном масле поджарила репчатый лук (именно поджарила). Добавила смесь свеклы и моркови, посолив их. Поставила на малый огонь, чтобы овощи дали сок. Они дали и стали в этом соке тушиться помаленьку.

Я достала из морозилки немного замороженного болгарского перца и отправила в казан. Через полчаса тушения добавила немного домашнего томата (разведенного водой). Когда варево закипело, стала досылать в него специи: душистый перец, кориандр, гвоздику, бадьян.

Вот это дело не обязательное. В принципе, икру можно сварить без специй, а добавлять их потом в тарелку. Но я любитель насыщенного вкуса, поэтому делаю так. Естественно, набор специй может быть другим. Тогда и вкус у икры изменится. Например, она получается прекрасной с сухим базиликом, сельдереем. Можно на стадии тушения добавить несколько ломтиков имбиря, стручок острого перца, который потом удалить. Можно сделать ее нежнее, добавив к свекле и моркови яблок в соотношении 1 к 3. Если любите кисло-сладкий вкус, плесните в казан винного или яблочного уксуса.

Тушить надо до момента, когда из икры максимально выпарится сок. Зачем так? Чтобы когда вы будете намазывать ее на тост или черпать подсушенным лавашем, хлеб не размокал.

Хорошо дать этой штуке пару дней настояться, потом убрать крупные фрагменты специй и употреблять. Прекрасно идет с крутым яйцом. На удивление хороша на хлебе со сливочным маслом. Прекрасна в качестве подложки в бутербродах с малосольной сельдью. Добавите жареного кунжута, растертого арахиса или грецких орехов с чесноком - точно не пожалеете. А если пробьете блендером вместе с творожным сыром, получите прямо-таки ресторанную версию свекольного крема.

Ингредиенты

На 3 средние свеклы - 2 средние моркови, 1 средняя луковица, 50 г сладкого перца, 2 ст. л. томата + 4 ст. л. воды, 4 ст. л. растительного масла, по 3-4 штуки гвоздики и душистого перца, 2 шт. бадьяна, 1 ч. л. зерен горчицы.

Фото Доры ГОЛОДНОЙ