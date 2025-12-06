Эта собака оказалась в реабилитационном центре ОО «Надежда Плюс kst» весной этого года по программе ОСВВ. Волонтеры дали ей кличку Белла.

Белла - молодая, активная и социальная

- Она же - Белка, глава «банды», которая живет за воротами приюта. У нас там расставлены будки, так как приют уже переполнен. Изначально собака жила на его территории, но пришлось отсадить от других, потому что ее обижали, - пояснила «НГ» председатель объединения Александра ЛЕБЕДИНСКАЯ. - Теперь она самая главная «бандитка» - очень любит людей и первая, кто бежит тебя встречать, когда подходишь к стенам приюта.

Белла - молодая (ей еще нет даже года), активная и социальная. Ее стерилизовали, чипировали и вакцинировали.

- Она не знает, что такое цепь, - отмечает Александра. - Белла нуждается в «своем» человеке, а не в цепи, не в будке или угле, в котором она будет жить.

Чтобы забрать Беллу или других постояльцев реабилитационного центра ОО «Надежда Плюс kst» в свой дом, напишите на номер горячей линии WhatsApp +7-707-287-31-99 или в директ Instagram @hope_kst.

Фото предоставлено Александрой ЛЕБЕДИНСКОЙ