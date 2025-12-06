Необходимо усилить координацию правительства и бизнес-сообщества, особенно их цифровое взаимодействие, считает президент. Об этом сообщает Informburo.kz.

Фото пресс-службы Акорды

Казахстанские предприниматели должны в полной мере ощутить, что бюрократии становится меньше, заявил Касым-Жомарт Токаев, выступая на церемонии награждения лауреатов премий "Алтын сапа" и "Парыз".

Президент считает, что для обеспечения качественного развития экономики требуется продолжить реформы, прежде всего с целью повышения эффективности и потенциала экономики. В стране уже ввели мораторий на создание субъектов квазигосударственного сектора и сформировали перечень из 473 объектов, подлежащих передаче в конкурентную среду. Согласно подсчетам экспертов, это может позволить предпринимателям получить порядка 3,5 трлн тенге в качестве доходов.

При этом по-прежнему стоит задача снижения административной нагрузки на бизнес. Ранее глава государства поручал провести масштабную ревизию и модернизацию законодательства. Для этого на базе Агентства по стратегическому планированию и реформам создают Центр регуляторного интеллекта, внедрят реестр обязательных требований.



- Поэтому необходимо усилить координацию правительства и бизнес-сообщества, особенно их цифровое взаимодействие. Предприниматели должны в полной мере ощутить, что бюрократии становится меньше, она неизбежно, бесповоротно должна уйти в прошлое. Именно эту задачу я ставлю перед правительством и надзорными органами. Свободное рыночное ценообразование, масштабное разгосударствление и гибкая регуляторная политика - залог успешной трансформации нашей экономики, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.



Также президент поставил задачу без промедления принять единую программу поддержки малого бизнеса. Документ должен предусматривать региональную специализацию и адресную поддержку предпринимателей. Глава государства считает, что акцент на локальном продукте, знаниях и современных технологиях даёт ощутимый результат.



- К нам поступает немало обращений с мест с разумными просьбами и предложениями. Например, о создании предприятий по переработке шкур овец и крупного рогатого скота. По какой-то неизвестной причине этим на протяжении многих лет никто не занимается ни в правительстве, ни со стороны бизнеса, - констатировал Касым-Жомарт Токаев.



По его словам, правительству следует всесторонне поддерживать эффективное взаимодействие государства и бизнеса на принципах солидарной ответственности.

