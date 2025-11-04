Доллар в Казахстане продолжает дешеветь: по итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже KASE средневзвешенный курс составил 522,49 тенге за доллар. Таким образом, тенге укрепляется уже несколько недель подряд ө к началу ноября национальная валюта усилилась более чем на 3,5 процента. О причинах укрепления и о том, насколько устойчив этот тренд, корреспонденты Tengrinews.kz поговорили с экономистами.

Укрепление тенге

Экономист Марат Каирленов считает, что ключевую роль в укреплении тенге сыграла политика Национального банка.

ө Нацбанк управляет продажей средств Нацфонда и техническими операциями, например закупкой валютных активов ЕНПФ. Эти действия во многом объясняют неожиданное укрепление тенге, несмотря на падение цен на нефть. На курс также повлияли некоторые события, например, остановка Оренбургского нефтехимического комплекса, которая сказалась на добыче нефти на месторождении Карачаганак. Но в целом укрепление тенге в основном связано с действиями Нацбанка по сдерживанию цен, - сказал экономист.

Экономист Арман БЕЙСЕМБАЕВ поясняет, что тенге укрепляется только по одной причине: предложение долларов на рынке сейчас превышает спрос.

- Это предложение долларов формируется по разным причинам: поступают средства из Нацфонда, проводятся операции по конвертации через Нацбанк, а также поступают займы по еврооблигациям Минфина, которые нужно перевести из долларов в тенге для бюджета. Всё вместе создаёт избыток долларов на рынке, из-за чего постепенно укрепляется национальная валюта, - сказал он.

Тренд или долгосрочное явление

Марат Каирленов считает, что текущее снижение курса доллара не является устойчивым долгосрочным трендом.

- На мой взгляд, ресурсов у Национального банка достаточно. Если смотреть в краткосрочной перспективе - в пределах нескольких недель, - их вполне хватит для удержания ситуации под контролем. Но в целом это, скорее всего, временное явление, поскольку общий тренд всё же идёт на снижение цен на нефть, - отметил он.

По словам эксперта, на ситуацию могут повлиять и внешние факторы - так называемые "чёрные лебеди".

- Например, атаки на нефтетанкеры в Чёрном море. Это может повлиять на стоимость страховки и фрахта, а значит, и на конечную маржу Казахстана, поскольку наша нефть идёт по КТК в Новороссийск, а дальше - через Чёрное море. Как именно это скажется на стоимости перевозок, предсказать сложно, но фактор важный, - сказал он.

Арман Бейсембаев, в свою очередь, подчеркивает, что укрепление тенге носит временный и конъюнктурный характер.

- Если вы планировали покупать доллары, сейчас удобное время для этого. Рекомендуется покупать не по 540, а когда курс опустится до 525. Окно возможностей ограничено, и насколько оно продлится - трудно прогнозировать. По наблюдениям, национальная валюта традиционно укрепляется в первой половине месяца, а во второй - постепенно ослабевает, - считает экономист.

Он напоминает, что укрепление тенге продолжается с октября.

- В начале ноября ожидается стабилизация около текущих отметок или незначительное дальнейшее укрепление, возможно, до 521, а в моменте - до 515–510. Дальнейшее сильное укрепление маловероятно, - поделился своим мнением экономист.

По его словам, для бизнеса укрепление тенге означает удешевление импортных товаров, что может положительно сказаться на инфляции.

"В конечном итоге это может положительно сказаться на инфляции, так как значительная её часть формируется именно за счёт импортных товаров. Когда национальная валюта слабеет, импорт автоматически дорожает, что напрямую влияет на рост цен. Мы это наблюдали в октябре, - пояснил эксперт Бейсембаев.

Он добавил, что стабилизация курса в октябре уже привела к снижению инфляции с 12,9 до 12,6 процента.

- Если курс удержится на уровне 520–525, в ноябре можно ожидать продолжение снижения инфляционных темпов, - отметил он.

Как это отразится на казахстанцах

По мнению Марата Каирленова, многое зависит от динамики инфляционных ожиданий и поведения импортеров.

- Сейчас активно идут новогодние закупки, импортеры завозят товары, но хочется надеяться, что к праздникам цены не станут шокирующими. Стоит ли казахстанцам сейчас покупать валюту или ждать дальнейшего снижения? На мой взгляд, дальнейшего заметного снижения ожидать сложно. Согласно прогнозам по ценам на нефть - 51 доллар за баррель к 2026 году по данным Минэнерго США и около 55 долларов по оценкам ведущих мировых инвестбанков - в таких условиях устойчивого укрепления тенге ждать не приходится. Возможны кратковременные откаты, но в целом общий тренд, скорее, будет давить на тенге, - резюмировал Марат Каирленов.

Арман Бейсембаев добавил, что укрепление тенге может немного снизить стоимость импортных товаров и комплектующих.

- При пересчёте некоторые товары могут подешеветь, в том числе на маркетплейсах. Для бизнеса импортные комплектующие и товары станут дешевле, а закупка их обойдётся выгоднее. Если раньше за 1 доллар платили 540 тенге, теперь - 520 тенге. При больших закупках экономия может составлять десятки миллионов тенге, что снижает расходы. В целом это выгодно для бизнеса, но может повлиять на инфляцию", - резюмировал эксперт.

К слову, ранее Нацбанк сообщил о состоянии валютного рынка Казахстана. По итогам октября тенге укрепился на 3,5 процента. Среднедневной объём торгов на Казахстанской фондовой бирже вырос с 248 до 271 миллиона долларов, а общий объём операций составил 6 миллиардов долларов.

