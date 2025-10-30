Казахстанцы стали реже покупать золото: Нацбанк объяснил причины
Казахстанцам всё чаще рекомендуют инвестировать в золото. Мы направили официальный запрос в Национальный банк, чтобы узнать, как на самом деле изменялась стоимость драгоценного металла за последнюю пару лет и насколько популярны среди граждан инвестиции в золото, подробнее - на Tengri Life.
Казахстанец Руслан в своих аккаунтах в соцсетях рассказал об инвестиции в золото, сделанной в 2023 году. По его словам, за последние два года стоимость драгоценного металла выросла более чем в два раза.
"В 2023 году я купил этот слиток по 63 доллара за грамм, это около 3150 долларов (примерно 1,6 миллиона тенге). Сейчас 1 грамм золота стоит около 135 долларов. Умножаем на 50 - получается 6750 долларов (около 3,5 миллиона тенге) за тот же слиток весом 50 граммов. Цена золота выросла почти вдвое, поэтому инвестируйте в золото и драгоценные камни", - рассказал автор видео.
Что ответили в Нацбанке
Мы решили уточнить в Национальном банке, действительно ли за последнюю пару лет золото подорожало как минимум вдвое.
Нам ответили, что, согласно данным Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA), на 20 октября 2025 года стоимость золота составила 4253 доллара США за тройскую унцию, что на 113 процентов выше, чем в конце октября 2023 года (1998 долларов США).
"Цена реализации мерных слитков аффинированного золота формируется на основе фиксинга LBMA за одну тройскую унцию золота, официального курса тенге к доллару США, массы изделия, а также производственных и упаковочных затрат. Таким образом, за последние два года стоимость мерных слитков аффинированного золота увеличилась более чем в два раза", - пояснили в Нацбанке.
Актуальные данные о стоимости 1 грамма золота в тенге публикуются на сайте Национального банка.
Казахстанцы покупают золото?
По данным Нацбанка, по итогам девяти месяцев 2025 года через банки второго уровня и обменные пункты реализовали 24 тысячи мерных слитков аффинированного золота общей массой 664 килограмма. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года объём продаж снизился на 50 процентов в количественном выражении (с 48 тысяч штук) и на 68 процентов по весу.
В Национальном банке пояснили, что на динамику продаж в 2025 году повлияли производственные и логистические факторы, связанные с обновлением дизайна мерных слитков - в частности, вопросы изготовления, доставки и распределения продукции по регионам, что потребовало времени.
Проще говоря, в 2025 году меняли дизайн золотых слитков - их нужно было изготавливать, доставлять и распределять по регионам. Из-за этого временно уменьшилось предложение на рынке.
"Что касается инвестиционных монет, за указанный период реализовано 2,1 тысячи золотых монет и 4,8 тысячи серебряных. По сравнению с 2024 годом количество проданных золотых монет выросло на 27 процентов, а серебряных - снизилось на 38 процентов. Таким образом, динамика спроса на инвестиционные продукты из золота и серебра зависит не только от изменения стоимости драгоценных металлов, но и от доступности продукции, каналов реализации и инвестиционных предпочтений населения", - отметили в Нацбанке.
Новый дизайн
В начале мая стало известно, что в 2025 году Национальный банк обновит дизайн золотых слитков, добавив в него элементы, "отражающие культурное наследие Казахстана". С конца второго квартала в продаже появились слитки с новым оформлением, "основанном на концепции петроглифов".
Мерные слитки, как и прежде, были представлены в пяти вариантах: 5, 10, 20, 50 и 100 граммов.
