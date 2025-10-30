Казахстанцам всё чаще рекомендуют инвестировать в золото. Мы направили официальный запрос в Национальный банк, чтобы узнать, как на самом деле изменялась стоимость драгоценного металла за последнюю пару лет и насколько популярны среди граждан инвестиции в золото, подробнее - на Tengri Life.

Видео

Казахстанец Руслан в своих аккаунтах в соцсетях рассказал об инвестиции в золото, сделанной в 2023 году. По его словам, за последние два года стоимость драгоценного металла выросла более чем в два раза.

"В 2023 году я купил этот слиток по 63 доллара за грамм, это около 3150 долларов (примерно 1,6 миллиона тенге). Сейчас 1 грамм золота стоит около 135 долларов. Умножаем на 50 - получается 6750 долларов (около 3,5 миллиона тенге) за тот же слиток весом 50 граммов. Цена золота выросла почти вдвое, поэтому инвестируйте в золото и драгоценные камни", - рассказал автор видео.