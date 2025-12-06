Плановые проверки теперь будут проводить по двум категориям учреждений - высокого и низкого риска, сообщает Informburo.kz.

Фото Министерства здравоохранения РК

С 1 февраля 2026 года в казахстанских школах, детских садах, лагерях и других организациях для будет действовать новый порядок контроля, главная цель которого - безопасная, здоровая и комфортная среда для каждого ребёнка, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РК.

Что меняется:

плановые проверки теперь будут проводить по двум категориям учреждений: в организациях высокого риска - не реже одного раза в полугодие, низкого риска – не чаще одного раза в год; при этом списки проверяемых объектов будут публиковаться открыто, чтобы родители и общество видели, какие учреждения проходят контроль;

мониторинг будут проводить с посещением объектов, что позволит оперативно выявлять нарушения. Проверки будут проводить по поручениям главы государства, правительства и Минздрава, чтобы оценить готовность школ к учебному году, лагерей – к летнему сезону и медицинских учреждений – к эпидемическим вызовам, при первичном визите штрафы применять не будут – организации получат шанс устранить нарушения;

расширятся полномочия санитарных врачей, в частности, главные государственные санитарные врачи смогут требовать устранения системных нарушений, направлять предписания в местные и государственные органы и поддерживать учреждения в повышении стандартов безопасности.

4 декабря президент подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры, образования, семьи и государственного контроля". Документ усиливает защиту прав ребёнка, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и совершенствует контроль в организациях, финансируемых из государственного бюджета. Теперь разрабатываются подзаконные акты, которые обеспечат полную реализацию закона, пояснили в Минздраве.

