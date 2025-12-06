В мессенджерах с утра распространяется документ, оформленный как штормовое предупреждение КФ РГП «Казгидромет». В ведомстве журналистам подтвердили, что информация соответствует действительности.

Фото из мессенджера WhatsApp

Согласно предупреждению от 5 декабря, неблагоприятные метеоусловия сохранятся с 20:00 8 декабря до 20:00 10 декабря 2025 года.

По данным синоптиков, 8 декабря на севере, востоке и юге области ожидаются снег, метель и гололёд. С 8 по 10 декабря на западе, севере и востоке региона возможен туман. 8 декабря на западе, севере и востоке области прогнозируется северо-восточный ветер 15-20 м/с.

Ночью 9 декабря температура понизится до -20…-25°C, на севере области до -28°C, ночью 10 декабря до -22…-27°C, на севере - до -30°C. В Костанае 8 декабря также ожидаются снег, метель и гололёд. Похолодание начнётся ночью 9 декабря, когда температура опустится до -22…-24°C. Ночью 10 декабря ожидается до - 23…-25°C.

Фото Олега ПАКА