В каких районах Костаная отключат электроэнергию на следующей неделе?
7 декабря 2025, 09:00 | ЖКХ
План работ Костанайской Горэлектросети с 8 по 13 декабря сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе отключения света в связи с плановыми работами ожидаются в пяти районах областного центра.
Отключение потребителей частного сектора и спальных районов произойдут по следующим адресам:
ТП-455-А (работы на ВЛ)
8 и 9 декабря с 0:9до 21:00
- ТЦ « Мандарин»,
- ТОО ПКФ «Вельт»,
- ИП Шевченко,
- парикмахерская «Лик».
Спальный сектор:
- ул. Нурмагамбетова (Дзержинского), 56, 58, 60,
- ул. Майлина, 57, 57А, 59.
КТП-347 фидер 3 (работы на ВЛ)
10 декабря 2025 года с 9-30 до 12:00
- Магазин « Алтын»,
- ТОО F-lain,
- магазин Театральный.
Частный сектор:
- ул. Валиханова, 5-21,
- ул. Дулатова, 166-229, 186/1-186/16,
- ул. Алтынсарина, 211-227,
- ул. Шипина, 58-71, 67А, 69/1-69/8
КТП-068 ( работы на ВЛ)
10 декабря 2025 года с 14: 00 до 16:00
- ИП « Солошников»,
- ТОО «Раздольный» (цех кондитерских изделий),
- Филиал УМГ «Костанай АО «Интергаз Центральная Азия».
Частный сектор:
- 40 лет Октября, 40-62,
- Качарская, 4-38,
- Гастелло, 25А, СМП-4 5-43.
ТП- 631 (работы на ТП)
10 и 11 декабря с 09:00 до 20:30
- АЗС «Гелиос №5»,
- ТОО «Тандем»,
- ТД « У Петрухи»,
- ТД «Аджедан»,
- магазин «Солнечный»,
- ТД «Woltman»,
- реабилитационный центр, мкр-н 7, 12а
Спальный сектор: мкр-н 7, дома 4, 8, 8А, 9, 9/1, 12.
ТП-616А (работы на ТП)
12 и 13 декабря с 09:00 до 20:30
- Магазин «Сабина»,
- общежитие КГУ им. А Байтурсынова по адресу пр. Абая, 32,
Спальный сектор:
- пр. Абая, 28/4.
