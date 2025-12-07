Новости

В каких районах Костаная отключат электроэнергию на следующей неделе?

7 декабря 2025, 09:00 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 8 по 13 декабря сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе отключения света в связи с плановыми работами ожидаются в пяти районах областного центра.

Иллюстративное фото freepik.com

Отключение потребителей частного сектора и спальных районов произойдут по следующим адресам: 

ТП-455-А (работы на ВЛ)

8 и 9 декабря с 0:9до 21:00

  • ТЦ « Мандарин», 
  • ТОО ПКФ «Вельт», 
  • ИП Шевченко, 
  • парикмахерская «Лик».

Спальный сектор:

  • ул. Нурмагамбетова (Дзержинского), 56, 58, 60, 
  • ул. Майлина, 57, 57А, 59.

КТП-347 фидер 3 (работы на ВЛ)

10 декабря 2025 года с 9-30 до 12:00 

  • Магазин « Алтын», 
  • ТОО F-lain, 
  • магазин Театральный.

Частный сектор:

  • ул. Валиханова, 5-21, 
  • ул. Дулатова, 166-229, 186/1-186/16, 
  • ул. Алтынсарина, 211-227, 
  • ул. Шипина, 58-71, 67А, 69/1-69/8 

КТП-068 ( работы на ВЛ)

10 декабря 2025 года с 14: 00 до 16:00 

  • ИП « Солошников», 
  • ТОО «Раздольный» (цех кондитерских изделий), 
  • Филиал УМГ «Костанай АО «Интергаз Центральная Азия».

Частный сектор:

  • 40 лет Октября, 40-62, 
  • Качарская, 4-38, 
  • Гастелло, 25А, СМП-4 5-43.

ТП- 631 (работы на ТП)

10 и 11 декабря с 09:00 до 20:30

  • АЗС «Гелиос №5», 
  • ТОО «Тандем», 
  • ТД « У Петрухи», 
  • ТД «Аджедан», 
  • магазин «Солнечный», 
  • ТД «Woltman», 
  • реабилитационный центр, мкр-н 7, 12а

Спальный сектор: мкр-н 7, дома 4, 8, 8А, 9, 9/1, 12.

ТП-616А (работы на ТП)

12 и 13 декабря с 09:00 до 20:30

  • Магазин «Сабина»,
  •  общежитие КГУ им. А Байтурсынова по адресу пр. Абая, 32,

Спальный сектор:

  • пр. Абая, 28/4.