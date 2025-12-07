«Рудненские теплосети» были частными. После серии аварий перешли государству. Из бюджета вложили миллиарды тенге на их модернизацию. Теперь ТОО хотят продать в частные руки. Вы поддерживаете эту инициативу? Да. Государство не может постоянно вливать деньги в коммунальную сферу.

Скорее да. Но частник должен нести уголовную ответственность в случае коллапса.

Скорее нет. Частник будет выжимать прибыль, а не вкладывать в развитие инфраструктуры.

Нет. Это похоже на коррупцию и растрату вложенных миллиардов на модернизацию.

