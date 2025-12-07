4 декабря главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам культуры, образования, семьи и государственного контроля". В рамках этого документа беспрецедентные в истории страны нововведения получат путевку в жизнь, передает inbusiness.kz.

Фонограмма запрещена

"Блок поправок направлен на решение ряда вопросов в области культуры. Установлены запрет на использование фонограмм во время проведения концертов (кроме телевизионных записей и мест, специально неприспособленных и непредназначенных для проведения концертов), а также обязанность указывать имя автора (авторов) при любом публичном использовании в масс-медиа или на онлайн-платформах произведений, являющихся объектами авторского права", – прокомментировали в пресс-службе Акорды.

Изображение сгенерировано нейросетью

В этих целях статья 9-1 действующего закона "О культуре" дополнен новым пунктом 4-1 следующего содержания: "4-1. Запрещается использование голосовых (вокальных) фонограмм во время проведения концертных мероприятий организаторами зрелищных культурно-массовых мероприятий, а также творческими коллективами и исполнителями, за исключением телевизионных записей и иных мест, специально не приспособленных и не предназначенных для проведения зрелищных культурно-массовых мероприятий".

Против этого запрета активно выступали все предыдущие министры культуры. Главным аргументом было то, что в настоящее время все казахстанские певцы и испольнители, и даже некоторые домбристы, используют фонограммы, и, соответственно, если запрет будет введен, то даже "звезды" не смогут выступать перед большой аудиторией, собирать стадионы.

Тем не менее, закон, подписанный президентом, "вводится в действие по истечении 60 календарных дней после дня его первого официального опубликования", то есть с 2 февраля 2026 года.

После этого все певцы и исполнители, которые выступают только под фонограмму, не смогут давать концерты, и им даже будет запрещено участвовать в тоях, корпоративных мероприятиях и прочих, если на них приглашено более 200 человек.

Однако, одобряя закон в целом, сенатор Советбек Медебаев увидел некоторое противоречие между запретом и действующим законодательством.

"Так, действующие редакции пункта 5 статьи 9-1 и пункта 2 статьи 29 закона "О культуре" предусматривают, что организаторы зрелищных культурно-массовых мероприятий, творческие коллективы и исполнители обязаны только информировать зрителя об использовании фонограмм при исполнении музыкальных произведений. Возникает внутреннее противоречие между указанными нормами, где в одних нормах закона "О культуре" предусмотрена только обязанность по информированию зрителей об использовании фонограмм, а вносимой поправкой установлен прямой запрет на использование фонограмм", – отметил сенатор.

Возникает этический конфликт: певец успешно провел шоу, использовав тотальную фонограмму, а благодарная публика промолчала и не пожаловалась. Как же тогда факт использования "фанеры" станет известен компетентному органу?

Будут ли чиновники играть в шпионов? Станут ли они негласно инспектировать каждый концерт, действуя как "тайные покупатели", чтобы заснять выступление и собрать технические доказательства? Или же они решат пойти по пути "слепого доверия", связавшись с продюсерами и поверив их клятвенным заверениям, что концерт был абсолютно "живым"? Закулисье контроля остается абсолютно нераскрытым.

"Так, уже установлен запрет на использование фонограмм, однако какой будет механизм его контроля? Какую ответственность будут нести организаторы зрелищных культурно-массовых мероприятий, творческие коллективы и артисты за нарушение? Будет ли им запрещено проводить концерты в будущем?", – недоумевает депутат Сената.

Аналогичный запрет давно введен в соседнем Узбекистане, но у них лицензируется деятельность каждого певца-исполнителя. За использование фонограмм они лишаются лицензии. В Казахстане деятельность певцов и артистов не лицензируется.

Вице-министр культуры и информации Айбек Сыдыков обратил внимание, что закон инициирован и написан депутатами мажилиса. Он предупредил, что в следующем году нарушителям будет назначен штраф в размере до 4 325 000 тенге. За тем, чтобы певцы не использовали "фанеру" будут обязаны следить местные акиматы и их отделы культуры.

"В ходе обсуждения законопроекта мы всесторонне проработали эту норму, чтобы выразить единую позицию правительства. Мы подробно обсуждали ее и на заседаниях рабочей группы сената и привели норму о предварительном уведомлении о фонограмме в соответствие с новой нормой. Депутаты мажилиса внесли в Кодекс об административных правонарушениях новую норму, направленную на запрет фонограммы. За нарушение запрета будет будут штрафовать до 1 000 МРП. Контроль за исполнением запрета будут осуществлять местные исполнительные органы", – сказал вице-министр.

Кстати, к депутатам поступали обращения от артистов и деятелей искусств с просьбой разрешить проведение тоев и других семейных мероприятии ("халтур") с использованием фонограммы. Тогда некоторые депутаты предложили не разрешать ее использование только на массовых мероприятиях с участием более 200–300 человек. Правительство согласилось с этим.

"Действующая норма распространяется на культурно-массовые мероприятия с участием более 200 человек. Полностью запретить использование фонограмм невозможно. Это связано с тем, что фонограммы используют не только концертные организации, но и театры, цирки, аниматоры и другие. Культурно-массовые мероприятия – это мероприятия с участием более 200 человек. Поэтому данная норма будет применяться только для мероприятий с участием свыше 200 человек", – заявил вице-министр культуры Айбек Сыдыков.

Прощай, халява...

Другая часть поправок касается "храмов книг". Например, он освобождает правительство и минкульт от принятия мер по развитию и сохранению библиотечного фонда. С февраля 2026 года эта обязанность отнесена в компетенцию местных исполнительных органов – акиматов.

Отныне библиотека – это не территория бесплатного обслуживания. Как пояснил депутат сената Ернур Айткенов, новый закон также расширяет полномочия государственных библиотек: он позволяет им предоставлять платные услуги по своему усмотрению.

Раньше данные "книжные сокровищницы" работали преимущественно бесплатно, за исключением некоторых платных услуг, таких как копирование и печать архивных документов, платный доступ к специализированным базам данных и интернету, набор и редактирование текстов, печать читательских билетов, бронирование литературы, продажа сувенирной продукции, списанных изданий и другое.

Поэтому даже известные люди, не нашедшие других мест для проведения мероприятия на безвозмездной основе, организовывали совместно с библиотекой свои юбилеи, презентации книг и проектов, встречи с читателями и прочее бесплатно. Теперь же халява кончится и библиотеки начнут взимать за все это плату.

"После вступления в силу данного закона государственные библиотеки смогут предоставлять свои здания, помещения для проведения образовательных и культурных мероприятий на возмездной основе, а также оказывать иные платные услуги. Однако сейчас существует риск коммерциализации государственных культурных учреждений. Библиотека имеет ценность для страны только в том случае, если она сохраняет свои изначальные, уставные цели как культурно-просветительское учреждение. Кроме того, непонятно, как и куда будут расходоваться деньги от платных услуг. Каким образом будет обеспечен контроль за использованием полученных средств и их целевым направлением исключительно на нужды библиотек? Не осядут ли деньги в чьем-то кармане", – обеспокоен депутат.

По словам вице-министра Айбека Сыдыкова, эта новая норма откроет дополнительные источники финансирования для библиотек.

"Мы думаем, что все будет хорошо. Потому что это разграничивает бесплатные и платные услуги в библиотеках. Мы обязательно включим эти услуги в прейскурант. Прайс-лист будет согласован с нацпалатой предпринимателей "Атамекен", соответствующими органами и утвержден приказом минфина и минкультуры. Библиотеки будут работать по утвержденному прейскуранту, на основе гражданско-правового договора", – пояснил чиновник.

Вице-министр заверил, что доходы от аренды здания, организации и проведения культурно-массовых мероприятий, а также от оказания платных услуг в целом будут направлены на развитие библиотеки.

"В первую очередь, средства могут быть направлены на укрепление материально-технической базы, затем на выплату надбавок, премий сотрудникам библиотеки и повышение их квалификации. В целом, руководитель учреждения сам включит заработанные средства в план развития, согласует его с уполномоченным органом, и только затем эти средства будут направлены на собственное развитие", – сказал замминистра культуры.

По данным депутатов, текущее состояние многих библиотек неудовлетворительное: 40% до сих пор не подключены к интернету. В цифровую эпоху, где каждая книга должна иметь электронную инструкцию, библиотеки не оснащены всем необходимым для выполнения этой задачи.

Достаточно много библиотек, у которых нет даже простого копировального аппарата, сканера, принтера. Поэтому есть надежда, что они смогут пополнить свою материальную базу за счет новых платных услуг. Но все зависит от честности, неподкупности и исполнительности директора.