Суть акции «Народный гаишник»: вы сообщаете об опасном участке на дорогах Костаная и излагаете суть проблемы, а мы направляем запрос в департамент полиции.

Новое сообщение - от жителя Костаная Николая САВЧЕНКО:

Перекресток улиц Киевская - Узкоколейная. Поможет ли здесь светофор? / Фото Google Maps

- Прошу объяснить присутствие знака ограничения скорости 40 км/час, там нет ни школ, ни детсадов. Это участок ул. Узкоколейная от исправительного учреждения до моста. По утрам и вечерам там пробки. А вот перекресток улиц Киевская - Узкоколейная очень аварийный, и там просто необходим светофор.

«НГ» отправила запросы в отдел ЖКХ Костаная и ДП области о том, нужен ли светофор на этом перекрестке.

Ранее мы публиковали сообщение о перекрестке улиц Маяковского - Волынова.

- Ул. Маяковского пересекается с ул. Волынова, которая является односторонним движением, - писал читатель. - Ранее был знак, свидетельствующий о том, что налево ехать запрещено. Сейчас этот знак убрали. И поворачивая налево (что не запрещено), ты едешь по встречке. Такая артерия жизненно важная для города и так относятся власти к этому делу.

На запрос «НГ» в департаменте полиции ответили:

- В ходе проведенного обследования установлено, что на данном перекрестке отсутствовал дорожный знак 5.7.1 «Выезд на дорогу с односторонним движением». В адрес ГУ «Жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Костаная» выдано предписание на установку дорожного знака.

В отделе ЖКХ пояснили:

- Принято решение об установке вышеуказанного дорожного знака на данном участке в срок до 12 декабря 2025 года.

Присоединяйтесь!

Есть на примете небезопасные участки дороги и оголенные участки теплотрассы? Сообщайте о них в редакцию «НГ» по телефону 53-69-95, присылайте на WhatsApp +7-747-907-57-92 или по адресу ng@ng.kz.