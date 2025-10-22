Жителя Рудного, занимавшегося ремонтом и скупкой подержанных мобильных телефонов, задержали сотрудники полиции в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Мобильник». Мужчина обвиняется в хищении денег со счетов своих клиентов.

- По данным следствия, мужчина брал устройства для диагностики и технического обслуживания, после чего незаконно получал доступ к банковским приложениям и переводил деньги на свои счета, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Для входа подбирал пароли по простым комбинациям - датам рождения, именам владельцев и другим очевидным вариантам.

На данный момент доказана причастность рудничанина к трём эпизодам преступлений. Общая сумма ущерба превысила 1 млн тенге. Ведётся досудебное расследование, устанавливаются дополнительные факты и потерпевшие.

Полиция призывает граждан соблюдать меры кибербезопасности: