Деньги со счетов клиентов похищал мастер по ремонту телефонов в Рудном
Жителя Рудного, занимавшегося ремонтом и скупкой подержанных мобильных телефонов, задержали сотрудники полиции в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Мобильник». Мужчина обвиняется в хищении денег со счетов своих клиентов.
- По данным следствия, мужчина брал устройства для диагностики и технического обслуживания, после чего незаконно получал доступ к банковским приложениям и переводил деньги на свои счета, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Для входа подбирал пароли по простым комбинациям - датам рождения, именам владельцев и другим очевидным вариантам.
На данный момент доказана причастность рудничанина к трём эпизодам преступлений. Общая сумма ущерба превысила 1 млн тенге. Ведётся досудебное расследование, устанавливаются дополнительные факты и потерпевшие.
Полиция призывает граждан соблюдать меры кибербезопасности:
- Не передавайте разблокированный телефон даже мастеру по ремонту,
- Перед сдачей устройства удаляйте банковские приложения и выходите из всех учётных записей,
- Используйте сложные пароли, не содержащие личных данных,
- При потере контроля над устройством немедленно блокируйте банковские карты и онлайн-доступ через колл-центр банка.
