После двух поражений в чемпионате Казахстана по хоккею с шайбой Pro Hokei Ligasy сезона-2025/2026 в Усть-Каменогорске «Горняк» провел в столице первые матчи с «Номадом», а затем завершил противостояние в рамках первого этапа национального первенства с «Сарыаркой».

Перед матчами в Астане рудничане находились на восьмой строчке турнирной таблицы, замыкая «зону плей-офф», а столичный клуб занимал второе место.

Опасный момент у ворот «Номада» / Фото pro.ligasy.kz

Начало первого матча в Многофункциональном ледовом дворце «Барыс» прошло в равной борьбе, результат которой отражал и счет после первого периода - 1:1. На 4-й минуте отличились хозяева, в составе которых автором заброшенной шайбы стал нападающий Александр Мигунов. А чуть более чем за минуту до первого перерыва Валерий Гурин при поддержке Данилы Платонова и Владимира Кротова сравнял счет.

Второй период прошел при значительном игровом преимуществе хозяев льда, нанесших более чем в два раза бросков по воротам, чем соперник. При этом два броска из 21-го стали результативными. На третьей минуте периода, когда «Горняк» после удаления Евгения Степанова за подножку играл в меньшинстве, нападающий «Номада» Артур Гатиятов вывел хозяев вперед. А в середине игрового отрезка Мигунов оформил дубль, упрочив преимущество столичного клуба 3:1.

В заключительной двадцатиминутке «Горняк» приложил немало усилий, чтобы выровнять положение, позволив сопернику всего шесть раз бросить по своим воротам. Однако ровно половина из этих бросков достигли цели. И после голов Кирилла Ляпунова на 45-й минуте, Олега Бойко на 52-й минуте и Руслана Оспанова на 56-й минуте счет в матче стал 6:1 в пользу «Номада».

«Номад» - «Горняк»: шайба в воротах гостей / Фото pro.ligasy.kz

Первый период повторного матча прошел в многочисленных атаках хозяев. Однако заменивший Владислава Тихонова, защищавшего ворота «Горняка» в матче накануне, Владислав Нурек за 19 минут отразил 19 бросков. Но на последней минуте периода с интервалов в 25 секунд в его ворота влетели две шайбы. Вначале фонарь за воротами гостей зажег Дмитрий Макеев, а затем это же сделал капитан «Номада» Саян Данияр.

Во втором периоде хозяева не снизили давления на ворота «Горняка», нанеся все тот же 21 бросок. Но на тот раз огорчить Нурека у них не получилось. А вот прибавившие в движении гости стали чаще появляться у ворот столичного клуба, сделав по ним уже 11 бросков, а не 5, как это было до перерыва. И при этом дважды смогли отличится. В середине периода нападающий рудничан Данила Омельковец за счет индивидуального мастерства забросил первую ответную шайбу, а на 39-й минуте Владимир Кротов после передач Валерия Гурина и Оскара Юлбарисова, реализовав большинство, сравнял счет - 2:2.

На седьмой минуте заключительного периода форвард хозяев Даниил Цыбин вновь вывел «Номад» вперед. Но на 56-й минуте молодой нападающий «Горняка» Дмитрий Пархоменко, которому ассистировал Егор Шимин, восстановил равновесие.

Однако перевести матч в овертайм гостям не удалось. За 25 секунд до финальной сирены защитник столичного клуба Бейбарыс Оразов вновь вывел хозяев вперед, и гостей не спасла и замена на последних минутах встречи вратаря на шестого полевого игрока. В итоге «Номад» вновь выиграл - 4:3 (2:0, 0:2, 1:2) и поднялся на первую строчку в турнирной таблице.

Со следующем соперником - «Сарыаркой» рудничане ранее встречались в Караганде и дважды уступили - 3:5 и 1:3. На льду Дворца спорта «Горняк арены» в Рудном хозяева окрыли счет. На 14-й минуте после передач Дмитрия Пархоменко и Данилы Омельковца отличился Лев Крицин. Эта шайба стала единственной заброшенной в первом периоде.

Руслан Утебаев у ворот «Сарыарки» / Фото pro.ligasy.kz

Во втором периоде также была заброшена одна шайба. Однако на этот раз это сделали гости, у которых на 32-й минуте отличился Артем Лихотников.

Следующую шайбу болельщикам пришлось ждать 20 минут игрового времени - целый период. Но, к сожалению поклонников «Горняка», на 52-й минуте Евгений Королинский вывел «Сарыарку» вперед. А через две минуты Радель Фазлеев закрепил успех гостей.

Рудничане не собирались сдаваться, и на 59-й минуте Андрей Ревацкий при помощи Александра Каткова и Евгения Степанова вернул интригу в игру, а за одну секунду до окончания основного времени матча Руслан Утебаев после передач Валерия Гурина и Никиты Ляпунова сделал счет 3:3.

И все же карагандинский клуб в овертайме вырвал победу благодаря голу Фазлеева. А «Горняку» после шести поражений подряд удалось-таки минимально пополнить свой очковый запас - 3:4 ОТ (1:0, 0:1, 2:2, 0:1).

«Горняк» - «Сарыарка»: борьбу за шайбу ведет Евгений Степанов / Фото pro.ligasy.kz

Отдав много сил в первой встрече, хоккеисты Рудного не смогли ничего противопоставить «Сарыарке» в заключительной очной встрече противостояния первого этапа чемпионата.

Первые два периода стали похожими по развитию событий. В начале первого игрового отрезка Артем Лихотников вывел гостей вперед, реализовав большинство. А ближе к середине периода Сергей Барбашев удвоил преимущество карагандинцев. В начале второго игрового отрезка нападающий гостей Егор Кузьменко забросил шайбу, когда «Горняк» после удаления Егора Шимина за подножку играл в меньшинстве, а ближе к середине периода Лихотников развил успех своего клуба, оформив дубль.

Заключительная двадцатиминутка прошла без заброшенных шайб, и «Горняк» потерпел поражение с «сухим» счетом 0:4 (0:2, 0:2, 0:0). Впрочем, на его турнирном положении это не отразилось - он по-прежнему замыкает «зону плей-офф», набрав в 16-ти матчах всего 6 очков.

Ну а 23 и 24 октября рудничан ждет еще одно двухматчевое противостояние с «Номадом», но на этот раз игры пройдут на «Горняк арене».