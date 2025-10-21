Министр энергетики Ерлан Аккенженов в кулуарах Акорды прокомментировал сроки действия моратория на повышение цен на бензин в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: Pexels

— Либерализацию никто не отменял. Был указ президента о мерах по либерализации всех рынков, этот указ действует. Сейчас было приостановлено. Мораторий - это приостановление. Сколько потребуется времени - до установления нормального, комфортного уровня инфляции, - сказал министр.

Он напомнил, что государство сегодня не устанавливает предельные цены, как это было раньше.

- В целом, вы же понимаете, если государство не является участником, как раньше было, в установлении цен, то оно держится в сторонке. Мы провели соответствующие переговоры и рекомендовали нашим коллегам не поднимать цены. То есть, государство напрямую, как раньше регулировало и устанавливало своими ценами потолок цен, этого не делает, - добавил Аккенженов.

Напомним, 16 октября текущего года в Казахстане ввели мораторий на дальнейшее повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо до стабилизации уровня инфляции.