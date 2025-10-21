Заместитель акима Костанайской области Гульбарам МУСАГАЗИНА посчитала клеветой публикации в Instagram, в которых закупки медицинского оборудования связали с ее именем. Напомним, что по этому делу проходит бывший руководитель управления здравоохранения Данияр Джандаев, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями. 25 августа его задержала служба по противодействию коррупции КНБ.

Фото из архива "НГ"

29 августа Мусагазина заявила, что «манипуляции о слабом контроле со стороны курирующего заместителя противоречат закону». А также рассказала о намерении обратиться в суд, чтобы защитить свою честь и деловую репутацию.

17 октября председатель ОО «Правозащитный Центр Костанайской области» Николай ГИНЬЯТОВ сообщил на странице организации в Instagram, что в отношении него составлен протокол по статье «Клевета».

Гульбарам Мусагазина подтвердила эту информацию в ответе на письменный запрос «НГ» - в отношении Гиньятова инициировано сразу два судебных разбирательства:

- В целях защиты своих прав и интересов мной подан иск в Аулиекольский районный суд в соответствии со статьёй 143 ГПК РК к руководителю ОО «Правозащитный центр Костанайской области» Гиньятову Николаю Анатольевичу. Иск направлен на защиту чести и достоинства, а также деловой репутации. Помимо этого, в связи с распространением ложных сведений и клеветы в мой адрес, мною направлена соответствующая жалоба в Департамент полиции Костанайской области через официальный портал «е-Otinish». Данная мера предпринята с целью инициирования проверки и принятия надлежащих мер реагирования в рамках действующего законодательства.

Николай Гиньятов на страничке Правозащитного центра в Instagram сообщил, что протокол в отношении него был написан 16 октября, около 22:00. И заявил, что протокол «составлен с нарушением права на защиту». Гиньятов отметил, что действительно писал о неисполнении или ненадлежащем исполнении должностных обязанностей со стороны Гульбарам Мусагазиной, ответственной за сферу здравоохранения, но не публиковал заведомо ложную информацию.

- Полисмены из Костаная понаехали на трех машинах защищать честь и достоинство замакима области, имеющей прямое отношение к финансированию беспрецедентных мутных коррупционных схем по закупке втридорога и в ненужном количестве медицинского оборудования в больницы региона, и доказывали, что о коррупции без приговора суда говорить - противозаконно, - написал Гиньятов. - Сразу вспомнился советский мультик про Незнайку на Луне. И возникла аналогия - мисс Дунька прислала к коротышкам своих представителей своего луно-порядка.

Судебное заседание, на котором будут изучать протокол полиции, назначено на 23 октября в специализированном административном суде Костаная.

Николай Гиньятов в одной из публикаций заявил, что не собирается приходить в суд.

- Судам Костаная я не доверяю в силу должностного положения «потерпевшей», поэтому там не появлюсь, - сообщил правозащитник. - Я живу более 5 лет в Аулиекольском районе, все мои интернет-ресурсы будут тут. Поэтому суд будет местный, по месту жительства. Я к городу Костанаю не имею никакого отношения, как и ко всем другим районам. Я как-то против, чтобы меня выдергивал, кто хочет к себе, и там воспитывал.