Напомним, в соцсетях появилась информация о том, что следствие в отношении экс-главы облздрава ведет КНБ, что в самом ведомстве сейчас эта же служба ведет проверки. В орбите ее пристального внимния находятся и несколько главных врачей ЦРБ, например, главврач Карасуской райбольницы Владимир Голубев. Якобы речь идет о неправомерных госзакупках.

Позже областная прокуратура частично подтвердила слухи - по их данным, бывшего руководителя управления здравоохранения, главного врача районной больницы и директора коммерческого предприятия задержали 25 августа сотрудники совместной следственно-оперативной группы Службы по противодействию коррупции КНБ РК и областной прокуратуры.

29 августа заместитель акима области Гулбарам МУСАГАЗИНА заявила, что пользователи сети связывают ее с проводимыми следственными действиями, и прокомментировала подорения:

- 25 августа стало известно о задержании должностных лиц по подозрению в злоупотреблению должностными полномочиями при закупке медицинского оборудования, - говорит она на видео. - Закупки медицинскиого оборудования и их последствия связали с моим именем и участием. Действительно, с июля прошлого года я курирую данную структуру. Судя по тому, что ко мне вопросов у органов следствия нет, речь идёт о действиях, совершенных до моего назначения на пост заместителя акима области. Я понимаю, насколько чувствительная для общественности тема нечестности должностных лиц. Я не имею отношения к противоправным действиям, в которых меня обвинили в публичном поле, умело манипулируя сознанием граждан, которые не всегда довольны качеством предоставляемых бесплатных медицинских услуг. По части клеветнических публикаций в СМИ я намерена обратиться в судебные органы.





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=57024