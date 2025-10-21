В столице Египта городе Каире завершился чемпионат мира по пара пауэрлифтингу среди молодежи и взрослых спортсменов, в котором в общей сложности за награды боролся 641 спортсмен из 70 стран.

Сборная Казахстана по пара пауэрлифтингу в Каире (Египет) / Фото kazpravda.kz

Казахстан на этом чемпионате представляли 24 пара атлета - 7 юниоров и 17 взрослых спортсменов, четверо из них - воспитанники КГУ «Спортивный клуб инвалидов» управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области (тренеры Дмитрий Царенко, Григорий Зиберов).

Наиболее успешно из костанайских пара атлетов выступил Фархат Мутунов, защищавший честь Казахстана в чемпионате мира среди молодежи в весовой категории до 49 кг.

Призеры молодежного чемпионата мира по пара пауэрлифтингу в категории до 49 кг: в центре - Фархат Мутунов / Фото instagram.com/parapowerlifting.kz

Подопечный заслуженного тренера РК по пауэрлифтингу Дмитрия Царенко начал с веса штанги 137 кг и, выжав ее, захватил лидерство. Во второй попытке Мутунов покорил штангу весом 141 кг и укрепил свои позиции. А вот 145-килограммовая штанга ему не покорилась, но и без того костанайский атлет опередил всех соперников, ближайшие из которых - Дюваль Рендон из Эквадора, занявший второе место, и завоевавший бронзу Талал Албалави из Саудовской Аравии - отстали от казахстанца на 14 кг.

Еще одну медаль Фархат Мутунов завоевал по сумме трех попыток (Total), где его результат даже в двух попытках - 278 кг - потянул на бронзу.

Фархат Мутунов со своим тренером Дмитрием Царенко / Фото instagram.com/invasport_kst

Еще один костанаец Али Галимулин (тренер Г. Зиберов) завершил выступление в молодежном чемпионате мира рядом с пьедесталом, показав в весовой категории до 59 кг четвертый результат по сумме трех попыток - 307 кг (100+103+104).

По итогам чемпионата мира молодежная сборная Казахстана по пара пауэрлифтингу вошла в число пяти сильнейших команд мира, завоевав 6 медалей, из которых 3 золотые, 1 серебряная и 2 бронзовые.

Кроме золота и бронзы Мутунова, сразу две награды высшей пробы на счету Снежаны Бойко из Кызылорды, ставшей сильнейшей в весовой категории до 41 кг с лучшим результатом в жиме штанги лежа - 74 кг и в сумме трех подходов - 146 кг.

Обладателем серебряной награды стал Куаныш Рахатулы из Астаны, показавший второй результат в весовой категории до 54 кг - 105 кг. А его земляк Вазир Надыров стал третьим в категории до 59 кг с результатом 121 кг.

Также 6 медалей и на счету сборной Казахстана в чемпионате мира среди мужчин и женщин, в том числе 4 золотые, одна серебряная и одна бронзовая.

Победитель двух Паралимпиад Давид Дегтярев из Атбасара завоевал две золотые медали в весовой категории до 54 кг, подняв штангу весом 191 кг и в третий раз подряд став чемпионом мира, а также показав лучший результат по сумме трех попыток - 567 кг. Кроме того, его результат 191 кг стал новым рекордом Азии.

По сумме трех попыток золотые медали в своих весовых категориях завоевали Фариза Толжан (до 50 кг) из Кызылорды - 298 кг и Раушан Койшибаева (до 73 кг) из Талдыкоргана - 330 кг.

Вторая сумма и серебряная медаль у Рахметжана Хамаева (до 88 кг) из Алматинской области - 592 кг. Еще один спортсмен из Алматинской области

Адильжан Баутов стал бронзовым призером в весовой категории до 97 кг, набрав в трех подходах в сумме 555 кг.

Костанайская спортсменка Анара Аханова стала пятой среди женщин в весовой категории до 50 кг, показав в сумме трех попыток 249 кг. А участница XVII летних Паралимпийских игр 2024 года в Париже (Франция) Турсынай Кабыл заняла седьмое место среди женщин в весовой категории до 41 кг, использовав лишь одну попытку, в которой выжала штангу весом 100 кг.