Казахстанская технологическая компания Kaspi.kz в мае этого года начала новый видеопроект «Сделано в Казахстане!» - о выдающихся казахстанцах, которыми гордятся соотечественники и восхищаются люди во всем мире. Первым героем проекта стал Шавкат Рахмонов, чемпион смешанных боевых искусств. Казахстанцам очень понравился ролик о начале непростого пути молодого спортсмена к успеху на мировом ринге. Поэтому было решено снять продолжение истории Шавката. Новый ролик «Побеждаем по-казахстански!» рассказывает о том, как благодаря своему труду и поддержке окружающих Шавкат стал легендой и вдохновляющим примером для миллионов людей в Казахстане и в мире.

Шавкат всего в жизни добился своим трудом. В 16 лет работал грузчиком, чтобы помочь своей семье. Тогда они – мама и четверо детей – ютились в маленькой однокомнатной квартире в Караганде. Юноша мечтал быть спортсменом и после каждого тяжелого рабочего дня всегда шел на тренировку. Сегодня Шавкат Рахмонов – самый успешный казахстанский боец смешанных единоборств и легенда UFC.

Шавкат Рахмонов: «Первый ролик очень хорошо вышел, приятно стало, все знакомые, друзья поздравляли. Я очень горжусь тем, что я на больших баннерах с брендом Kaspi.kz, что я представляю Казахстан, очень рад быть в команде Kaspi.kz и вместе делать жизнь казахстанцев лучше. Я и сам во всем стараюсь быть лучшим и быть примером для всех. Очень приятно осознавать, что за мной весь Казахстан и Kaspi.kz!»

В Казахстане немало героев, которыми может по праву гордится страна. Kaspi.kz продолжит рассказывать о них в следующих сериях своего проекта.

