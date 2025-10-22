К ГТС относятся дамбы, плотины, водохранилища. В нашем регионе их засоряют или даже начисто смывают паводки, сообщил руководитель отдела водных ресурсов управления природных ресурсов и регулирования природопользования Костанайской области Абай БЕКЕНТАЕВ сегодня, 22 октября, на брифинге в Региональной службе коммуникаций.

Всего в области 98 ГТС, из них 7 в республиканской собственности, 80 - в коммунальной и 11 - в частной.

- В послепаводковый период 24 ГТС числились в неудовлетворительном состоянии, - пояснил Бекентаев. - Проведены работы по 19. В неудовлетворительном состоянии остаются 17 ГТС, в том числе 3 находятся в собственности республики - это Верхнетобольское, Спрегальское и Амангельдинское водохранилища.

Особо досталось от паводка 2024 года плотине № 2 в Наурзумском районе - дамбу размыло полностью, конструкцию водопропускной системы разрушило. На восстановление необходимо выделить 7,3 млн тенге.

- В целях регулирования потоков и избавления от засорений в Костанайском районе проводятся работы по очистке озер за селами Мичурино, Садовое и Алтынсарино общей суммой 600 млн тенге, - отметил Бекентаев. - В соответствии с протокольным поручением главы государства от 4 апреля 2024 года создана специальная организация «Костанай су қоймалары» по эксплуатации и управлению ГТС, находящихся в коммунальной собственности. Организация проводит работу по принятию коммунальных ГТС на свой баланс. Передано 7, ведутся работы по передаче еще 7.

Фото - кадр трансляции брифинга