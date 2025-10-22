Об инциденте в местном ресторане "Жайна" сообщила пользователь соцсети Threads @s.lybovvyou. По ее словам, в результате массового отравления пострадало более 150 человек, в том числе её родители.

Фото yandex.kz/maps

- Вчера было 60-летие родственника и там более 150 человек отравились, в том числе и мои родители. Той был в Аркалыке, - написала женщина в своём посте 21 октября. - Сейчас в Тургае не хватает мест в больнице и людей отправляют в Аркалык или Костанай. Из-за халатного отношения ресторана страдают другие.

"НГ" запросила информацию в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области, но там нас попросили отправить официальный запрос. Пока корреспондент готовил его, в ведомстве сообщили, что вечером проведут общий брифинг для СМИ по данному инциденту.

"НГ" намерена посетить его и рассказать все подробности произошедшего своим читателям.