С жителями Рудного встретится аким области
22 октября 2025, 10:03 | Государство
Встреча акима Костанайской области Кумара Аксакалова с населением Рудного запланирована на конец месяца. Дата уже известна - 31 октября, а вот время и место встречи на сайте областного акимата пока не указаны.
В рамках подготовки к предстоящей встрече с населением принимают вопросы и предложения в WhatsApp по номерам 8714-314-12-77, 8-707-0109109, 8-777-445-65-17.
