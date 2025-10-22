Встреча акима Костанайской области Кумара Аксакалова с населением Рудного запланирована на конец месяца. Дата уже известна - 31 октября, а вот время и место встречи на сайте областного акимата пока не указаны.

В рамках подготовки к предстоящей встрече с населением принимают вопросы и предложения в WhatsApp по номерам 8714-314-12-77, 8-707-0109109, 8-777-445-65-17.