20 октября в больницы с предварительным диагнозом «пищевое отравление» обратились 85 человек. Из них только трое отказались от госпитализации. Пациенты жаловались на жидкий стул, повышение температуры тела, общую слабость.

Все они - участники тоя, который организовали в одном из городских кафе.

Как сообщила сегодня, 22 октября, на брифинге заместитель руководителя управления здравоохранения Костанайской области Айдана БУРКИТБАЕВА, состояние пациентов оценивается как удовлетворительное. Угрозы жизни нет.

В Джангельдинской больнице находятся 27 пациентов, в Аркалыке - 52, в областной больнице - 6. В облздраве опровергают информацию о том, что в больницах не хватает мест. Среди пострадавших одна беременная женщина и семеро детей.

- По линии санитарной авиации направлена бригада специалистов, в состав которой вошли врачи-инфекционисты, внештатные специалисты, терапевты и педиатры, - пояснила Буркитбаева. - Руководитель управления здравоохранения также выехал в Торгайский регион для координации медицинской помощи на месте.

Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области Гулим ДОСУМОВА добавила, что по факту отравления начато расследование.

- Проведена проверка объекта с отбором проб продуктов и питьевой воды, а также смывов, обследован персонал кафе, - рассказала Досумова. - Все анализы сейчас в лаборатории, результаты еще не готовы. В ходе проверки установлено, что данный объект не работает на ежедневной основе, а обслуживает только банкеты. Вынесено постановление главного государственного врача Костанайской области о приостановлении деятельности кафе, а также об отстранении его сотрудников от работы до выяснения всех причин произошедшего.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 304 УК РК («Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов»).

Журналисты поинтересовались - есть ли сложности с отбором продуктов, ведь их могли закупить как владельцы кафе, так и организаторы мероприятия.

- Наши специалисты вышли с проверкой уже постфактум, и не исключено, что в кафе после таких случаев уже ничего не остается, - ответила Досумова. - Тем не менее, наши специалисты отобрали пробы мяса, которое ели пострадавшие на этом мероприятии. И еще некоторые продукты. Помимо этого, у нас есть пробы воды, смывы с кухни - есть, с чем работать. Все результаты сопоставят с микрофлорой больных. Это и есть расследование. Пока мы не можем говорить даже о предварительных результатах.

В последний раз это кафе проверяли санитарные врачи в 2014 году, нарушений тогда не выявили.

- Как вы знаете, сейчас есть мораторий на проведение каких-либо проверок бизнеса, - подчеркнула Досумова. - Поэтому проверки мы проводим по жалобам. Либо при выявлении случаев массового заболевания.

Первые результаты анализов станут известны через 5 дней. В ДСЭК обещали сообщить об итогах дополнительно.

