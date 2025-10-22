По прогнозам синоптиков, в четверг, 23 октября, на западе области ожидаются небольшие осадки. В пятницу, 24 октября, днём на севере и юге пройдут дожди. В субботу, 25 октября, осадки прогнозируются на севере, востоке и юге области.

В ближайшие трое суток в ночные и утренние часы на севере и востоке - туман.





В Костанае 23-25 октября по прогнозу без осадков.

- В четверг ночью по области будет от 0 до 5 градусов мороза, на юге 5 градусов тепла, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - Днём термометры покажут 8-13 °С, на юге 18 °С. В пятницу ночью ожидаем -2...+3 °С, днём 10-15 °С, на юге 18 °С. В ночь на субботу прогнозируем 0...-5, на юге +3 °С. День будет довольно холодным: 3-8 °С, на юге 11 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью 0...-2 °С, днём 11-13 °С. В пятницу: ночью 0...-2 °С, днём 11-13 °С. В субботу: ночью 0...-2 °С, днём 6-8 °С.

В ближайшие трое суток ожидается восточный ветер скоростью 9-14 м/с. В субботу на юге и востоке - периодические усиления до 15-20 м/с.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ