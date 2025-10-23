Вице-министра финансов Ержана Биржанова спросили, стоит ли казахстанцам опасаться частных налоговых проверок в 2026 году, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

С 1 января в Казахстане заработает новый Налоговый кодекс, который исключит плановые проверки. В кулуарах Мажилиса, где сегодня приняли трёхлетний бюджет, Биржанова спросили, чего теперь ожидать предпринимателям.

"Многие казахстанцы переживают, что налоговикам дали больше прав, что сейчас начнутся налоговые проверки и начнут приходить и стращать бизнес..." - отметила журналист.

Ержан Биржанов заявил, что у налоговиков нет такой задачи, а в новом Налоговом кодексе многие процедуры перевели в электронный формат, в том числе классические проверки.

"Встреча налоговика и налогоплательщика происходит, когда вручается предписание на проверку. Все остальные взаимоотношения через кабинет налогоплательщика проходят. Мы с каждым разом уменьшаем физическое присутствие, посещение офисов", - ответил вице-министр.

На это журналисты заметили, что сайт - кабинет налогоплательщика - часто зависает или вовсе не работает, поэтому люди вынуждены ходить в налоговую, чтобы, например, сдать декларацию.

"Новый кабинет сейчас запускается. Технические проблемы имеются, до октября мы их устраним (до конца октября - прим.). С 1 января, когда Налоговый кодекс заработает, он полностью нормально будет функционировать", - сказал Биржанов.

Он подчеркнул, что лишних налоговых проверок в рамках новых реформ не ожидается.

"Уже правительство заявило, эти меры уже везде опубликованы, озвучены. И каких-либо проверочных мероприятий не может быть, потому что органы прокуратуры этот процесс контролируют, любая проверка проводится через санкции прокурора. Без санкций прокурора проверки не проводятся", - сказал Ержан Биржанов.

Напомним, с 1 января 2026 года, со вступлением в силу нового Налогового кодекса в Казахстане, больше не будет плановых налоговых проверок. Теперь останутся только внеплановые проверки - по конкретным основаниям и критериям, подтверждённым системой управления рисками.

Решение о каждой внеплановой проверке будет санкционироваться центральным аппаратом Комитета госдоходов.