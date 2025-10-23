Мост, соединяющий район железнодорожного вокзала с улицей Камшат Доненбаевой, по-прежнему недоступен для маломобильных граждан. Филиал АО «НК «Қазақстан темір жолы» - «Костанайское отделение магистральной сети» должен был адаптировать его до 1 сентября 2025 года.

В октябре этого года филиал КТЖ пешеходный мост для нужд так и не адаптировал

В прошлом году на проблему обратила внимание жительница Костаная Виктория ГОНЧАРЕНКО. 17 декабря она направила официальное обращение в департамент Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения по Костанайской области. 14 января получила ответ: проведена внеплановая проверка. За необеспечение доступа к пешеходному мосту филиал привлечён к административной ответственности по п. 1 ч. 1 ст. 83 КоАП РК (для субъектов крупного предпринимательства предусмотрен штраф в размере 400 МРП - 1 572 800 тенге - «НГ»).

Филиалу КТЖ предписывалось до 1 сентября адаптировать мост для передвижения лиц с инвалидностью и предоставить подтверждающие документы о проделанных работах.

Как сообщили "НГ" в октябре 2025 года в департаменте Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения, информации об исполнении предписания представлено не было.

- В связи с этим принято решение провести внеплановую проверку исполнения предписания, - пояснила и. о. руководителя департамента Айтжамал ДУШАНОВА. - Проверка зарегистрирована в Комитете по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры РК на транспорте от 17 октября 2025 года и будет проходить в период с 22 октября в течение 10 рабочих дней.

Если нарушения вновь подтвердятся, филиалу грозит уже более крупный штраф - до 600 МРП (2 359 200 тенге) или приостановление деятельности.

Ранее в департаменте также отмечали, что владелец объекта обязан обеспечить альтернативный способ перехода через железнодорожные пути на время адаптации моста.

