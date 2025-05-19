Мост, соединяющий район железнодорожного вокзала с улицей Камшат Доненбаевой, остаётся серьёзным препятствием для родителей с колясками, велосипедистов и особенно для людей с инвалидностью. Предписание об устранении нарушений выдали в январе 2025 года, но пока ситуация не изменилась.

В прошлом году на проблему обратила внимание жительница Костаная Виктория ГОНЧАРЕНКО. 17 декабря она направила официальное обращение в департамент Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения по Костанайской области. 14 января ведомство сообщило, что по её заявлению была проведена внеплановая проверка в отношении филиала АО «НК «Қазақстан темір жолы» - «Костанайское отделение магистральной сети», на балансе которого и находится пешеходный мост.

В итоге за необеспечение доступа к пешеходному мосту филиал был привлечён к административной ответственности по п. 1 ч. 1 с т.83 КоАП РК (для субъектов крупного предпринимательства предусмотрен штраф в размере 400 МРП - 1 572 800 тенге; 1 МРП в 2025 году = 3 932 тенге, - «НГ»).

В марте этого года мост не был адаптирован для передвижения по нему лиц с инвалидностью...

Департамент также выдал филиалу предписание об устранении нарушений до 1 сентября этого года. Филиал КТЖ до этой даты должен адаптировать мост для передвижения лиц с инвалидностью и отчитаться об этом департаменту.

- Если субъект контроля не сделает этого или предоставит неполную информацию об устранении выявленных нарушений в установленный срок, то мы назначим внеплановую проверку в соответствии с законодательством РК, - ответил на запрос «НГ» руководитель департамента Шыңғысбек СҰЛТАНБЕКОВ. - В случае неисполнения филиалом предписания предусмотрена административная ответственность, и он выплатит штраф уже в размере 500 МРП (1 966 000 тг). Возможно также приостановление деятельности филиала КТЖ или отдельных видов деятельности.

...как и в конце апреля

На время адаптации моста для передвижения лиц с инвалидностью владелец обязан обеспечить альтернативный способ перехода через железнодорожные пути.

В марте и в конце апреля корреспондент «НГ» посещал пешеходный мост на вокзале и зафиксировал: никаких изменений не произошло. Инфраструктура по-прежнему не приспособлена для маломобильных граждан, не оборудована подъёмными платформами или пандусами.

Фото Андрея Скибы