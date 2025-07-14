Блочно-модульная котельная в этом районе все-таки сменила хозяина. Оборудование передано на баланс Костанайской теплоэнергетической компании, которая и возобновляет горячее водоснабжение «Береке». Ситуацию сегодня, 14 июля, комментировали на аппаратном совещании в горакимате.

Фото из архива "НГ"

- Котельная была в частных руках, за ней числилось около 2 300 абонентов. Если применить коэффициент семейственности, то около 7000, - сказал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ, - но там постоянно возникали проблемы с теплоснабжением, - 10 июля было подписано постановление, согласно которому БМК передается на баланс ГКП «КТЭК». Да, это непопулярное решение, дополнительная нагрузка на бюджет, но зато гарантия для населения. С учетом БМК в мкр-не «Алтын Арман», которую мы взяли раньше, около 15 000 человек теперь будут получать услуги от ГКП.

Фото из архива "НГ"

Говоря об увеличении нагрузки на бюджет, аким подчеркнул, что котельную теплокомпания получила «на безвозмездной основе», а затраты связаны с бременем содержания этого объекта.

- Мы на это идем, чтобы обеспечить горожан стабильным теплоснабжением, - сказал Жундубаев. - Котельную оставляем, убирать не будем, она может понадобиться при нештатных ситуациях.

Фото Галины КАТКОВОЙ

Напомним, что перебои с подачей услуг были вызваны долгами населения владельцу БМК. При этом, по словам директора ГКП «КТЭК» Азамата АУЖАНОВА, городской тариф, по которому жителям мкр-на «Береке» теперь придется теперь платить за горячую воду и тепло, практически не отличается от тарифа частной котельной.