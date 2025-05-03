Вчера вечером, 2 мая, жители нескольких домов в мкрн остались без горячей воды из-за отключения газа в блочно-модульной котельной (БМК), которая отапливает весь микрорайон. Как они сообщили «НГ» сегодня, 3 мая, руководство котельной пояснило им, что газ подключат только в случае если котельная вернет долг QazaqGaz Aimaq. При этом задолжавшие жильцы сначала должны вернуть долги директору БМК.

- В связи с тем, что тарифных денег не хватает чтобы создать какой-либо резерв, мы не можем оплатить задолженность незамедлительно, - поясняет в обращении к жильцам Береке директор котельной. - Поэтому просим вас оплатить наши услуги в кратчайшие сроки. От этого напрямую зависит срок возобновления подачи горячего водоснабжения. Оплатите свою задолженность, даже если она составляет всего один месяц.

Ситуацию «НГ» также прокомментировала советник акима Костаная Аида БАЖИРОВА:

- Со 2 мая из-за долга в 9 млн тенге прекращена подача газа котельной ИП «БМК Береке». Без горячей воды остались 2 284 абонента в 11 многоэтажках. Срок отключения зависит от финансовых возможностей предпринимателя. Задолженность может возрасти после выставления апрельских счетов.

Она напомнила, что в отопительный сезон ИП систематически допускало просрочки по оплате газа и электроэнергии, что угрожало стабильности теплоснабжения.

- Акимат неоднократно предлагал передать котельную в госсобственность и создать резервную врезку в сети - оба предложения отклонены, - отмечает Бажирова. - В настоящее время разрабатывается проект реконструкции теплотрассы от котельной ГКП «КТЭК» с установкой задвижек на случай экстренной подачи тепла. Также рассматривается возможность обращения в регулирующий орган для принятия мер.

Директор БМК Андрей САВЕЛЬЕВ также прокомментировал ситуацию «НГ»:

- В Береке наша котельная обслуживает 11 домов и у жильцов образовалась перед нами задолженность, а у нас соответственно перед QazaqGaz Aimak, - пояснил он. - Сейчас, без денег, ситуацию не решить и я думаю за выходные она точно не решится. Жильцам нужно собрать деньги, чтобы мы могли оплатить за газ, вернуть свои долги. Резервных средств у нас нет.

Он также добавил, что от предложения акимата отдать котельную на баланс города отказался по простой причине - он частник и вложил в нее свои средства, поэтому не понимает почему должен ее кому-то отдавать просто так. Решение проблемы с должниками Савельев видит в увеличении тарифа на 30%. По его словам его недавно повышали, но всего на 3%, что на его взгляд недостаточно.

Фото из архива "НГ"