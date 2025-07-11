По прогнозам синоптиков, в субботу, 12 июля, на территории области осадки не ожидаются. В воскресенье, 13 июля, на западе и севере области пройдут грозовые дожди, возможен град. В понедельник, 14 июля, дожди и грозы пройдут ночью на севере и востоке.

В Костанае в субботу и воскресенье по прогнозу — переменная облачность, без осадков, в понедельник — небольшой дождь, гроза.

- В субботу, ночью будет 12-17, на юге области 20 градусов тепла, - сообщила начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём ожидаем 13-27, на юге 31 градус. В воскресенье и понедельник ожидается одинаковая температура. По ночам термометры будут показывать 8-13 °С, на юге 16 °С. В дневное время столбики термометров поднимутся до 20-25 °С, на юге до 28 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью 14-16 °С, днём 25-27 °С. В воскресенье: ночью 11-13 °С, днём 23-25 °С. В понедельник: ночью 11-13 °С, днём 24-26 °С.

В субботу будет северо-западный ветер скоростью 9-14 м/с, с усилениями на востоке и юге области до 15-20 м/с. В воскресенье и понедельник ветер ожидается северо-восточный, 9-14 м/с. В понедельник периодические усиления до 15-20 м/с прогнозируются на западе, севере и востоке области.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ