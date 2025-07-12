Костанайский предприниматель Павел АРТЕМЬЕВ уже около 20 лет владеет участком в 2 га по адресу ул. Доненбаевой, 7 «А» (напротив «Тобыл Арены»). Здесь в его собственности находится склад промтоваров, в будущем он планировал расширяться. Но акимат города решил по-другому…

«С нами не договаривались»

- Они хотят здесь провести открытую ливневку, для этого установили на моем участке публичный сервитут, ограничив мне право пользования им, - рассказал 8 июля корреспонденту «НГ» Павел на своем участке. - В прошлом году сюда заехало «Костанай-Су» и начало копать траншею экскаватором. С нами никто не договаривался! Я попросил их покинуть мой участок, что они в итоге и сделали.

Участок по ул. Доненбаевой, 7 «А», которым Павел Артемьев владеет почти 20 лет…

Но этой весной сотрудники ГКП приехали на территорию бизнесмена и вновь начали работы на его территории.

- Я понял их планы так: там у них труба - канализация, и они хотят соединить ее трубами через мой участок с логом, идущим через ул. Доненбаевой, чтобы вода уходила, - рассуждает Артемьев. - Хотят трубы проложить тут и ливневки прочистить. Когда ливни, вся вода с района Костанай-2 сюда приходит и в логу стоит, а дальше никуда не уходит. Но они, видимо, хотят, чтобы вода у меня тут так и стояла, а все, что перетекает, уходило. К тому же их строительные работы разрежут территорию на две части, и мы уже не сможем ее использовать в своих целях.

В «Костанай-Су» ситуацию комментировали журналистам телеканала Atameken Business, сюжет которых опубликован в социальной сети Instagram. В нем указывается, что городской акимат хочет решить проблему подтоплений в районе Костанай-2, а потому поручил «Костанай-Су» восстановить старую систему канализации, часть которой как раз проходит через участок Павла.

Проекта у «Костанай-Су» нет, при проведении ливневки они ориентируются только на Google-карту участка

В прошлом году «Костанай-Су» уже прочистило около 8 км старых водоотводов, и вода отошла, но лишь частично. При этом работам, по их мнению, как раз мешает предприниматель, который препятствует их проведению на этой территории. Как оказалось, проекта у коммунальщиков нет, а ориентируются они только на карту местности в Google. За восстановление ливневки, границы которой не указаны, акимат готов заплатить «Костанай-Су» 400 млн тенге.

…через него акимат Костаная решил проложить ливневую канализацию. На место «Костанай-Су» уже завезли трубы

- С нами никто не договаривался! Как так вообще можно просто так на чужую территорию зайти и установить сервитут?! - прокомментировал решение властей предприниматель. - Да и что это за ливневка такая, если у них так вода стоит?! Пусть нормальную сделают, я думаю, что вода уходить должна.

Через участок Артемьева «Костанай-Су» хочет соединить городскую канализацию с логом вдоль улицы Доненбаевой

Выход из ситуации Павел видит такой: проводить все необходимые работы, но не на его территории. В «Костанай-Су» отмечают, что из-за этого проект вырастет в цене. Бизнесмен теперь решает эту проблему в суде.

НПА и неопределенный круг лиц

Весной этого года иск Артемьева рассматривали в Специализированном межрайонном административном суде Костанайской области, но там решили, что рассмотрение дела не в их компетенции. Бизнесмен подал апелляцию на это решение, и 3 июля его жалобу рассмотрели в Костанайском областном суде.

Жаслан Байбазаров (справа): «Акиматом было нарушено право частной собственности» (слева Павел Артемьев)

- Акиматом было нарушено право частной собственности моего доверителя, которое гарантируется Конституцией РК и предоставляет самому собственнику определять, как именно ему использовать свой участок. Действия властей повлекли нарушение прав предпринимателя, - выступил в суде представитель Артемьева Жаслан БАЙБАЗАРОВ и пояснил исковые требования: - В суде первой инстанции не захотели рассматривать наш иск, сославшись на то, что сервитут - это нормативно-правовой акт (НПА). Но, согласно законодательству, НПА - это документ, устанавливающий нормы права, например, закон, устанавливающий обязательную маркировку меховых изделий. К тому же норма права рассчитана на неопределенный круг лиц, а в данном случае есть конкретное лицо - владелец участка.

В суде он и далее доказывал, что публичный сервитут не является нормативно-правовым актом, а обременяющим административным. Байбазаров также отметил, что его установление не было согласовано с областным филиалом палаты предпринимателей «Атамекен», что, на его взгляд, также является нарушением законодательства.

Али Фараджев: «Мы выполняем указания действующего приказа Министерства юстиции РК»

- Мы спорим не о том, является ли сервитут НПА или нет. Согласно законодательству РК, есть НПА, которые подлежат официальному опубликованию, но не подлежат госрегистрации. И публичный сервитут как раз относится к таким, - пояснил свою позицию в суде главный специалист отдела земельных отношений акимата Костаная Али ФАРАДЖЕВ. - Тем самым мы выполняем указания действующего приказа Министерства юстиции РК, где это и указано. Мы считаем, что иск должен быть рассмотрен в гражданском или экономическом суде, а не в административном. Истец говорит, что нарушаются его права, но сейчас рассматривается только процессуальный вопрос.

Судья Галина ЗИНИНА зачитала определение областного суда:

Галина Зинина: «Пусть в этом деле разбирается административный суд»

- Решение СМАС Костанайской области по данному вопросу отменить с направлением дела по существу спора в этот суд, - огласила она. - Частную жалобу истца удовлетворить. Определение суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его оглашения.

Она пояснила свое решение:

- Рассмотрение публичного сервитута как НПА не исключает его рассмотрения как акта индивидуального применения, которые распространяются на определенный круг лиц и имеют обременяющие правовые последствия, в данном случае - для Артемьева, - пояснила она. - Сервитут не обладает основными признаками НПА, поэтому пусть в этом деле разбирается административный суд.

«Шансов больше в административном суде»

Байбазаров прокомментировал решение суда:

- У граждан и предпринимателей больше шансов выиграть дело именно в специализированном административном суде, потому что нормы административно-процессуального кодекса толкуются и созданы в их пользу - против интересов госорганов, - пояснил он журналистам. - Ранее, когда люди обращались в экономический или городской суд, то там законодательство построено так, что обычно выигрывают госорганы.

Он также отметил, что установление публичного сервитута на чьей-либо территории всегда должно быть согласовано и не должно нарушать права и интересы одной из сторон. К тому же публичный сервитут устанавливается только тогда, когда по-другому нельзя решить вопрос, а в данном случае, по мнению юриста, есть и другие варианты решения проблемы.

Теперь СМАС Костанайской области обязан рассмотреть иск Артемьева по существу. Дату нового судебного разбирательства на момент публикации статьи еще не назначили.

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